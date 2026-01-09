हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अगर पीरियड्स आए हैं तो सबूत दिखाओ', कॉलेज लेट पहुंची स्टूडेंट तो लेक्चरर्स ने मारे ताने, सदमे में छात्रा ने तोड़ा दम

'अगर पीरियड्स आए हैं तो सबूत दिखाओ', कॉलेज लेट पहुंची स्टूडेंट तो लेक्चरर्स ने मारे ताने, सदमे में छात्रा ने तोड़ा दम

लेक्चरर्स ने सारी मर्यादाएं लांघते हुए छात्रा से निजी सवाल पूछे. मामला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मलकजगिरी स्थित सरकारी जूनियर कॉलेज का है

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 09 Jan 2026 11:08 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मलकाजगिरी स्थित सरकारी जूनियर कॉलेज से एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई है. इसने गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते और शिक्षा व्यवस्था की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अनुशासन के नाम पर की गई 'मानसिक दरिंदगी' का शिकार हुई इंटरमीडिएट की एक छात्रा वर्षिनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. 

आरोप है कि कॉलेज की दो महिला लेक्चरर्स ने छात्रा को उसकी निजता (Privacy) से जुड़े बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक सवाल पूछकर उसे इस कदर प्रताड़ित किया कि वह उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी.

परिजनों ने लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप

परिजनों का आरोप है कि, वर्षिनी किसी कारणवश एक दिन कॉलेज थोड़ी देरी से पहुंची थी. महज कुछ मिनटों की इस देरी पर कॉलेज की लेक्चरर श्री लक्ष्मी और मधुरिमा ने उसे डांटने के बजाय सभी सहपाठियों के सामने खड़ा कर दिया और उसका मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया. 

चश्मदीदों और परिजनों के दावों के मुताबिक, लेक्चरर्स ने सारी मर्यादाएं लांघते हुए छात्रा से पूछा, 'इतनी देर क्यों हुई? क्या तुम्हें पीरियड्स आए हैं? नाटक मत करो, अगर सच है तो हमें इसका सबूत दिखाओ.' भरी क्लास में इस तरह के भद्दे और व्यक्तिगत हमलों ने छात्रा के आत्मसम्मान को झकझोर कर रख दिया.

कॉलेज से घर लौटने के बाद वर्षिनी की मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी. वह गहरे अवसाद में चली गई और बार-बार उसी अपमानजनक व्यवहार को याद कर रही थी. शाम को वह अचानक घर में बेहोश होकर गिर पड़ी. घबराए हुए माता-पिता उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन दुर्भाग्यवश डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों का प्राथमिक अनुमान है कि छात्रा की मौत अत्यधिक मानसिक आघात के कारण हुई है, हालांकि विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है.

छात्र संगठनों और परिजनों का फूटा गुस्सा

इस दुखद घटना के बाद छात्र संगठनों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. मलकजगिरी सरकारी कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और आरोपी लेक्चरर्स श्री लक्ष्मी और मधुरिमा के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई और उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षकों का यह व्यवहार न केवल अनैतिक है बल्कि अपराध की श्रेणी में आता है. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. 

मारेड पल्ली पुलिस इंस्पेक्टर वेंकटेश ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि पोस्टमार्टम में छात्रा की मौत का कारण ब्रेन स्ट्रोक बताया गया है और यह घटना घर पर घटी है. यह प्राकृतिक मौत है. कॉलेज प्रबंधन का इसमें कोई दोष नहीं फिर भी परिजनों के कहने पर लेक्चरर के खिलाफ बीएनएस 194 के तहत शिकायत दर्ज की गई है.

Published at : 09 Jan 2026 11:08 PM (IST)
Tags :
Hyderabad TELANGANA Malkajgiri Govt Junior College Menstruation Female Student
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
नताली बर्न नहीं, टॉक्सिक के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट, खुद डायरेक्टर ने किया कंफर्म
नताली बर्न नहीं, 'टॉक्सिक' के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट
Advertisement

वीडियोज

Customs Duty होगी आसान, Budget 2026 में खत्म होगा Import-Export का झंझट? | Paisa Live
Bollywood News: वरुण धवन पर फेक पीआर अटैक? बॉर्डर 2 के गाने के बाद क्यों बने ट्रोलिंग का निशाना (09.01.2026)
Anupamaa: 😱Prerna की गोदभराई में बड़ा drama, एक धक्का और रिश्ता ख़तम
Mahadangal Full Show: ममता की हरी फाइल में कुछ 'काला' है? | Mamata Banerjee | BJP | TMC | Bengal
ED की रेड को लेकर Bengal to Delhi मची खलबली! विरोध में सड़को पर उतरी Mamta Banarjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
नताली बर्न नहीं, टॉक्सिक के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट, खुद डायरेक्टर ने किया कंफर्म
नताली बर्न नहीं, 'टॉक्सिक' के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट
क्रिकेट
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
इंडिया
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
यूटिलिटी
पीएफ की सैलरी लिमिट 25-30 हजार करने की तैयारी में सरकार, जानें इससे फायदा होगा या नुकसान?
पीएफ की सैलरी लिमिट 25-30 हजार करने की तैयारी में सरकार, जानें इससे फायदा होगा या नुकसान?
हेल्थ
पानी कम पीने से शरीर में हो सकते हैं ये 5 गंभीर बदलाव, तुरंत ध्यान दें
पानी कम पीने से शरीर में हो सकते हैं ये 5 गंभीर बदलाव, तुरंत ध्यान दें
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget