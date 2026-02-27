हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में मंगलवार को तनाव का माहौल बना रहा, जब लगभग 30 हमलावरों के एक सशस्त्र गुट ने सुरेश नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी वजह से घायल पीड़ित के समर्थन में भाजपा (BJP) नेता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और उन्होंने पुलिस पर हमलावरों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया.

इस पूरे प्रकरण में पीड़ित सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी संख्या में बल तैनात कर दिया है.

कैसे हुआ पूरा घटनाक्रम?

मिली जानकारी के मुताबिक, घटना अचानक हुई जब सुरेश अपनी गाड़ी में सवार था. उसी दौरान लगभग 30 लोगों की भीड़ ने उसका पीछा किया और फिर उस पर हमला बोल दिया. हमलावरों ने न सिर्फ सुरेश को जान से मारने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने उसकी कार को भी जमकर नुकसान पहुंचाया. कार की कांचें तोड़ दी गईं और वाहन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया. इस हमले से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया. स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन तब तक हमलावर मौके से भाग चुके थे. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और घायल को अस्पताल ले जाया गया.

हालांकि, मामला यहीं नहीं थमा. सुरेश के हमले के बाद जब पुलिस ने तत्काल गिरफ्तारी कार्रवाई नहीं की, तो भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया. पार्टी के नेता एलबी नगर थाने के बाहर जमा हो गए और उन्होंने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर सीधा आरोप लगाया कि वह हमलावरों को बचा रही है और आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है. भाजपा नेताओं का कहना था कि अगर पुलिस समय पर सक्रिय नहीं हुई तो वे आंदोलन तेज कर देंगे. उन्होंने मांग की कि मामले में शामिल सभी 30 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित को न्याय मिले.

सीसीटीवी के आधार हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की पहचान करने में जुटी है. हालांकि, इलाके में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस ने थाने के बाहर और आस-पास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि कोई अनहोनी न हो. अतीत में भी इस इलाके में कई बार गिरोहबाजी और हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिस पर कई बार सवाल उठते रहे हैं. अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर सुरेश पर इतने बड़े पैमाने पर हमला क्यों किया गया, लेकिन पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. यह घटना एक बार फिर शहर में कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर करती है, जहां दिनदहाड़े इतनी बड़ी संख्या में हमलावरों का सक्रिय होना आम नागरिकों के लिए चिंता का विषय है. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे और स्थिति सामान्य होगी.