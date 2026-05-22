IPL टिकटों की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, हैदराबाद में बड़े रैकेट का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार

हैदराबाद के उप्पल में IPL सीज़न के दौरान एक बड़े ब्लैक टिकट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास मैच के टिकटों को बहुत ज़्यादा कीमतों पर बेचने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान अभी तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है. उन्हें एक गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया और फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. पुलिस टिकटों के स्रोत की भी जांच कर रही है.

यह गिरफ्तारी स्पेशल ऑपरेशंस टीम (SOT) और स्थानीय पुलिस के एक संयुक्त अभियान में की गई. पुलिस ने ज़्यादा मांग वाले मैचों के टिकटों की अवैध बिक्री के बारे में मिली खास जानकारी पर कार्रवाई की. आरोपियों को उप्पल स्टेडियम इलाके के पास हिरासत में लिया गया और बाद में आगे की कार्रवाई के लिए उप्पल पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया, जहाँ एक मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है.

यह कार्रवाई IPL टिकटों की बड़े पैमाने पर हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए हैदराबाद पुलिस के बड़े प्रयासों का हिस्सा है. क्रिकेट सीज़न के दौरान यह एक लगातार बनी रहने वाली समस्या रही है. इस महीने की शुरुआत में भी इसी तरह की एक घटना में, तीन लोगों को VIP लेटरहेड की जालसाजी करके 22,000 रुपए कीमत के कॉम्प्लिमेंट्री टिकट हासिल करने और उन्हें बढ़ी हुई कीमतों पर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं सभी आरोपी

आरोपियों की पहचान गट्टामनेनी अशोक, कंकनला दिनेश और सिंगामनेनी वेणुमाधव के रूप में हुई है. ये सभी आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के रहने वाले हैं. उन्हें स्टेडियम के पार्किंग इलाके में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था. पुलिस ने उनके पास से एक महिंद्रा थार गाड़ी, पांच मोबाइल फोन और जाली लेटरहेड बरामद किए. उप्पल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है.

चल रहे अभियानों के बारे में बात करते हुए, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि टिकटों की अवैध बिक्री में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने जनता को भी कड़ी चेतावनी जारी की है और प्रशंसकों से आग्रह किया है कि वे अनाधिकृत विक्रेताओं या कालाबाजारी करने वालों से टिकट न खरीदें.

अधिकारियों ने क्या-क्या बताया

अधिकारियों ने कहा, "कानून के अनुसार ये कार्य अवैध हैं और इन पर जुर्माना तथा सज़ा हो सकती है. इसके अलावा, जनता से अनुरोध है कि वे ऐसे टिकट न खरीदें जो अवैध रूप से बेचे जा रहे हैं, ताकि ऐसी गतिविधियों को हतोत्साहित किया जा सके."

पुलिस ने नागरिकों से यह भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ब्लैक में टिकट बेचने के मामलों की जानकारी निर्धारित हेल्पलाइन नंबरों पर दें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि असली प्रशंसकों का इन अवैध गिरोहों द्वारा शोषण न हो. आगे की जांच जारी है, और अधिकारी इस संभावना की भी जांच कर रहे हैं कि इन गिरोहों के पीछे कोई बड़ा संगठित गिरोह (सिंडिकेट) तो काम नहीं कर रहा है.

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