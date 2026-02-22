हैदराबाद के पॉश इलाके में कंट्रोल से बाहर हुई लग्जरी कार फेरारी, कई गाड़ियों को मारी टक्कर

हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में बीते दिनों एक भीषण सड़क हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया, जहां एक अत्याधुनिक फेरारी (Ferrari) लग्जरी कार ने अनियंत्रित होकर दुर्घटना का कारण बनी. यह हादसा रोड नंबर 45 के पास दोपहर के समय घटी, जब इलाके में सामान्य यातायात चल रहा था.

जानकारी के मुताबिक, यह फेरारी कार बहुत तेज रफ्तार से जा रही थी, और अचानक चालक पर नियंत्रण खोने की वजह से यह खतरनाक हादसा हुआ. मौके पर मौजूद गवाहों के अनुसार, कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने अपनी लेन छोड़ दी और अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है.

इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं

बताया गया है कि इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है और घायलों की स्थिति सामान्य बताई गई है. यह पता नहीं चल पाया है कि यह लग्जरी कार किस की है. हादसे की गंभीरता इस बात से भी साफ झलकती है कि फेरारी कार जिस तेज रफ्तार से टकराई, उससे उसका एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. देखते ही देखते इस हादसे की खबर फैली और पुलिस बल मौके पर तत्काल पहुंच गया. पुलिस ने हादसे में शामिल कार चला रहे चालक को तुरंत हिरासत में ले लिया है.

इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चालक से पूछताछ की जा रही है और जांच की जा रही है कि क्या वह नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था या फिर सिर्फ अंधाधुंध रफ्तार के चलते यह वारदात हुई. इस घटना का सीधा असर यातायात पर पड़ा और दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज से जुड़ने वाले इस मुख्य मार्ग पर लंबे जाम की स्थिति बन गई.

रोड नंबर 45 में लग्जरी गाड़ियों की अंधाधुंध रफ्तार को लेकर अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं, और यह हादसा उन चिंताओं को सही साबित करता है. हादसे की जांच तेज है और पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अगले कुछ घंटों तक इस मार्ग से गुजरने से बचें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें.