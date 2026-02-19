हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तलाक के बाद महिला ने कर ली दूसरी शादी, पहले पति ने उतारा मौत क घाट, 4 महीने की थी गर्भवती

Hyderabad News: हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में बुधवार को पूर्व पति ने दूसरी शादी से नाराज़ होकर चार महीने की गर्भवती सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूर्व पत्नी की दिनदहाड़े चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 19 Feb 2026 12:10 PM (IST)
Telangana News: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में बुधवार को दिनदहाड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुनीता की जघन्य हत्या की घटना ने हंगामा मचा दिया है. दस महीने पहले तलाक लेकर दूसरी शादी करने से गुस्से में आए पूर्व पति महेश ने यह जघन्य अपराध किया. आरोपी महेश ने न केवल सुनीता की हत्या की, बल्कि घर में मौजूद पड़ोसियों को डराने के लिए पेट्रोल और कटर लेकर आतंक भी मचाया.

सुनीता और महेश दोनों सॉफ्टवेयर कर्मचारी थे. उन्होंने प्यार में पड़कर शादी की. शादी के बाद वह नौकरी के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गए और वहां एनआरआई के रूप में बस गए. हालांकि, वहां उनके बीच मतभेद होने लगे और झगड़े शुरू हो गए. उत्पीड़न से तंग आकर सुनीता ऑस्ट्रेलिया से भारत लौट आई. दस महीने पहले उसने आधिकारिक तौर पर महेश को तलाक दे दिया और श्रीनाथ नाम के एक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली.

चार महीने की गर्भवती थी सुनीता                                 

महेश सुनीता की दूसरी शादी को पचा नहीं सका. ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के इरादे से आया महेश बुधवार दोपहर वनस्थलीपुरम में श्रीनाथ के अपने फ्लैट पर पहुंचा. आरोपी महेश की पूरी आवाजाही सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. वह अपने साथ दो तेज चाकू, एक कटर और एक पेट्रोल का डिब्बा लेकर आया था. अंदर घुसते ही उसने सुनीता पर बेरहमी से हमला कर दिया. सुनीता चार महीने की गर्भवती थी.

उसने यह भी नहीं देखा कि वह गर्भवती है और चाकू से उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर अंधाधुंध वार किया. महेश ने पड़ोसियों को भी धमकाया, जो चीखें सुनकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे. उसने चेतावनी दी कि अगर कोई अंदर आया तो वह पेट्रोल डालकर आग लगा देगा. सुनीता के खून से लथपथ होने के बाद ही वह वहां से निकला.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया                                                        

सुनीता के पति श्रीनाथ, जो खबर सुनकर घर पहुंचे फूट-फूट कर रोए. वनस्थलीपुरम पुलिस मौके पर पहुंची और सुराग टीम के जरिए सबूत जुटाए. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी महेश को पहले ही हिरासत में ले लिया है. सुनीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल भेज दिया गया. इस जघन्य घटना ने स्थानीय ग्रीन सिटी कॉलोनी के निवासियों में दहशत पैदा कर दी है.   

Published at : 19 Feb 2026 12:10 PM (IST)
Hyderabad News MURDER TELANGANA NEWS
