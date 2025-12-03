तेलंगाना के भद्राद्री कोथागुडेम जिले के कोथागुडेम रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह अचानक हुए बम विस्फोट ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक काले बैग में छिपाए गए नकली बम (क्रूड बम) के फटने से एक सड़क पर घूमने वाला कुत्ता मौके पर ही मर गया.

धमाके की आवाज से मची अफरा-तफरी

धमाके की आवाज सुनकर स्टेशन पर मौजूद सैकड़ों यात्री घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे. हालांकि किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. घटना एक बड़े खतरे की आहट जैसी लग रही है.

अज्ञात शख्स ने काले बैग में रखा विस्फोटक

घटना सुबह करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ अज्ञात व्यक्ति ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक काला बैग फेंक दिया था. बैग में नाइट्रेट-आधारित विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ था, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले घरेलू बम जैसा था.

बैग को खाने की चीज समझकर पास ही घूम रहे सड़क के कुत्ते ने उसे नोच लिया, जिससे विस्फोट हो गया. धमाके से बैग के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और कुत्ता बुरी तरह जख्मी होकर तड़प-तड़प कर मर गया. स्टेशन मास्टर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

Bomb Blast At Kothagudem Railway Station



A crude explosive device went off on Platform No. 1 at Bhadrachalam Road (Kothagudem) railway station on Monday morning, killing a stray dog and triggering panic among passengers.



The dog is believed to have bitten into a black bag… pic.twitter.com/Aio9OyoauN — Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) December 3, 2025

चश्मदीदों ने क्या बताया?

यात्रियों ने बताया कि धमाके की तेज आवाज से लगा जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया है. उसने कहा, "हम लोग चाय पी रहे थे, अचानक जोरदार धमाका हुआ. सब भागे, बच्चे रोने लगे. डर के मारे किसी को समझ ही नहीं आया." एक यात्री ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "स्टेशन पर खड़ी कई ट्रेनें प्रभावित हुईं, लेकिन रेलवे ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी.''

पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की

पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही इलाके को घेर लिया. थर्ड टाउन पुलिस स्टेशन के अधिकारी एसआई रामाराव के नेतृत्व में बम डिस्पोजल स्क्वायड और स्निफर डॉग्स को बुलाया गया. तलाशी में प्लेटफॉर्म के आसपास छिपे पांच और क्रूड बम बरामद हुए, जिन्हें निष्क्रिय कर दिया गया.

एसपी वीएसआर कृष्णा ने कहा, "यह संभवतः नक्सली साजिश का हिस्सा हो सकता है. स्टेशन में बम कैसे पहुंचा, इसके पीछे की मंशा जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. अज्ञात व्यक्तियों की पहचान पर जोर है."

एक एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू हो चुकी है, जिसमें आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) एक्ट के तहत केस दर्ज है. इस घटना के बाद पूरे तेलंगाना में रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

कई स्टेशनों पर अलर्ट जारी

हैदराबाद, वारंगल, खम्मम समेत प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई. बम डिस्पोजल टीम्स और डॉग स्क्वायड्स के साथ लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं. रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत सूचना दें. नक्सल-प्रभावित भद्राद्री क्षेत्र में ऐसी घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं, जहां पहले भी सुरक्षा चुनौतियां रही हैं.

पुलिस का मानना है कि यह बम किसी बड़ी साजिश का ट्रायल हो सकता है. जांच में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन आसपास के गांवों में पूछताछ तेज हो गई है. स्टेशन पर सामान्य संचालन बहाल हो गया, लेकिन सतर्कता बरकरार है. यह घटना न केवल सुरक्षा चूक उजागर करती है, बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए खतरे की घंटी भी बजा रही है.