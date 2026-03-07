हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हैदराबाद में मिलावटखोरों का जाल, लालापेट में नकली अदरक-लहसुन पेस्ट फैक्ट्री का भंडाफोड़

हैदराबाद में मिलावटखोरों का जाल, लालापेट में नकली अदरक-लहसुन पेस्ट फैक्ट्री का भंडाफोड़

तेलंगाना में काला बाजारी चरम पर है. ऐसे में रोजमर्रा में होने वाली वस्तुओं में मिलावट का जाल फैलता जा रहा है. हैदराबाद पुलिस ने अदरक-लहसुन पेस्ट बनाने वाली कंपनी की अवैध इकाई का भंडाफोड़ किया है.

By : मोहसिन अली | Updated at : 07 Mar 2026 11:18 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना में काला बाजारी चरम पर है, और रोजमर्रा के खाने-पीने के सामान तक में मिलावट का जाल फैलता जा रहा है. हैदराबाद में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां पुलिस ने मिलावटी अदरक-लहसुन पेस्ट बनाने वाली एक अवैध इकाई का भंडाफोड़ किया. यही नहीं, इसी सप्ताह शहर में नकली घी के बड़े रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ था, जिसमें करीब तीन हजार किलोग्राम मिलावटी डेयरी उत्पाद बरामद किए गए थे जिनकी कीमत लगभग अठारह लाख रुपये से अधिक बताई गई थी.

पुलिस ने भारी मात्रा में माल और मिलावटी रसायनों को बरामद किया

अब ताजा कार्रवाई में शहर की कमिश्नर टास्क फोर्स (सिकंदराबाद जोन) और लल्लागुडा पुलिस थाना की संयुक्त टीम ने लालापेट इलाके में चल रही मिलावटी अदरक-लहसुन पेस्ट बनाने की अवैध फैक्टरी का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने छापा मारकर वहां से भारी मात्रा में तैयार माल और मिलावट में इस्तेमाल होने वाले रसायन बरामद किए.

पुलिस ने छापामार कार्रवाई में की गिरफ्तारी 

पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मौके से एक हजार नौ सौ पंद्रह किलोग्राम अदरक-लहसुन पेस्ट जब्त किया गया. इसके अलावा पुलिस ने बड़ी मात्रा में एसिटिक अम्ल, जैंथन गम और नकली लेबल भी बरामद किए, जिनका इस्तेमाल उत्पाद को असली ब्रांड जैसा दिखाने के लिए किया जा रहा था.

जांच में सामने आया है कि आरोपी बेहद अस्वच्छ परिस्थितियों में इस पेस्ट का निर्माण कर रहे थे. घटिया गुणवत्ता वाले कच्चे माल में रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे तैयार किया जाता था और फिर नकली लेबल लगाकर शहर के विभिन्न किराना दुकानों में सप्लाई किया जाता था. पुलिस का कहना है कि इस तरह तैयार किया गया उत्पाद सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता था.

अवैध कारोबार में लगा हुआ था गिरोह 

टास्क फोर्स अधिकारियों के मुताबिक यह गिरोह काफी समय से इस अवैध कारोबार में लगा हुआ था और शहर के कई छोटे दुकानदारों को यह मिलावटी पेस्ट सप्लाई किया जा रहा था. पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क से जुड़े और भी लोग हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.

आम लोगों की जिंदगी की परवाह भी नहीं 

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर शहर में खाने-पीने की चीजों में मिलावट का यह कारोबार कितनी गहराई तक फैल चुका है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे उत्पाद सीधे तौर पर आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हैं.

फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जब्त किए गए सामान को जांच के लिए भेज दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि आगे की जांच में इस गिरोह के पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जाएगी.

 

Published at : 07 Mar 2026 11:18 PM (IST)
Tags :
Hyderabad News TELANGANA
और पढ़ें
Embed widget