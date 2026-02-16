Telangana News: तेलंगाना राज्य के जगतियाल जिले के मुख्यालय में रविवार को दिनदहाड़े एक व्यक्ति को बीच सड़क पर पीट-पीटकर मार डाला गया. जानकारी के मुताबिक, यह हत्या शादी के बाहर बने अवैध प्रेम प्रसंग के कारण की गई. घटना में शामिल एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई हत्या से लोगों में दहशत फैल गई है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान पोरंटला गांव निवासी विश्वनाथ के रूप में हुई है. विश्वनाथ की दोस्ती उसी जिले के अंतर्गन गांव की एक महिला से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी. महिला पहले से ही शादीशुदा थी और उसके बच्चे थे और उसके पति खाड़ी देश में काम कर रहे थे. इस स्थिति में विश्वनाथ के साथ दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.

कुछ समय बाद महिला ने अपने पति और बच्चों को छोड़कर विश्वनाथ के साथ रहने की इच्छा जताई. करीब चार महीने पहले विश्वनाथ ने जगतियाल शहर में हाईवे के पास एक कमरा किराए पर लिया और उस महिला के साथ अकेले रहने लगा.

महिला को घर वापस आने के लिए मनाता रहा पति

बता दें कि जब महिला के पति को बच्चों की हालत और पत्नी के घर छोड़ने की जानकारी मिली तो वह तुरंत देश लौट आया. उन्होंने अपनी पत्नी को घर के बड़ों की उपस्थिति में उसे वापस अपने साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वह अब उस घर में नहीं आएगी और विश्वनाथ के साथ रहना चाहती है. इस बात से पति गुस्सा हो गया.

मंदिर से लौटते युवक पर हमला, मौके पर मौत

इस बीच शिवरात्रि के अवसर पर विश्वनाथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्थानीय मंदिर उत्सव में शामिल होकर बाइक से लौट रहा था. तभी जगतियाल इलाके में दो लोगों ने उसे रोका और हाथों में लाठी से उस पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद हमले में शामिल एक व्यक्ति वहां से भाग गया, लेकिन महिला का पति वहीं खड़ा था और चिल्लाया, "यह मेरी पत्नी है, उसने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया और उसके साथ रह रही है. इसलिए मैंने यह हत्या की." सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.