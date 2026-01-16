Telangana News: तेलंगाना में सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करके पुरुषों को जाल में फंसाकर लाखों की ठगी करने वाले पति-पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पत्नी एक यूट्यूबर है और पति इंटीरियर डिजाइनर है. वे लंबे समय से आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे.

पत्नी ने अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को एक बंपर ऑफर दिया. वह सीधे फोन करके ऑफर देती थी. उसके बाद वह लोगों के साथ एकांत में समय बिताती थी. इस दौरान पति उनकी गुप्त रूप से वीडियो बनाता था और फिर दंपति मिलकर उनसे कई करोड़ रुपये वसूलते थे. करीमनगर में हुई इस ठगी के बारे में जानकर पुलिस हैरान रह गई. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उनके पास से बड़ी संख्या में नग्न वीडियो, नकदी और अन्य सामान भी जब्त किया गया.

दंपति ने करीबी परिचित को भी बनाया शिकार

दंपति का शिकार हुए पीड़ितों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है. पुलिस ने पीड़ितों में विभिन्न पेशेवरों की पहचान की है. उन्होंने जो मांगा, वह दिया, डर था कि वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए जाएंगे. इस दंपति ने परिवार के एक करीबी परिचित के साथ इस तरह की हरकतें कीं. उन्होंने उससे बड़ी रकम वसूली. हाल ही में वह उनसे दूर हो गया है. इसलिए उन्होंने फोन करके पांच लाख रुपये मांगे. डरे हुए उस व्यक्ति ने एक लाख रुपये दिए. उसने कहा कि वह बाकी पैसे जल्द ही देगा. इस बात का पता चलने पर रिश्तेदारों ने शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी. उनकी सलाह पर पुलिस से संपर्क करने पर सच्चाई सामने आई.

ठगी से 65 लाख रुपये का खरीदा फ्लैट

पुलिस ने तुरंत जाल बिछाकर दंपति को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से नग्न वीडियो, लाखों रुपये नकद, मोबाइल फोन और चेक जब्त किए गए. पुलिस जांच में पता चला कि उन्होंने इस ठगी से 65 लाख रुपये का फ्लैट, महंगी चीजें, सोना और कारें खरीदी थीं.