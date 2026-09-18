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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना HC ने दानम नागेंद्र की MLA अयोग्यता याचिका की रद्द, कांग्रेस को झटका

तेलंगाना HC ने दानम नागेंद्र की MLA अयोग्यता याचिका की रद्द, कांग्रेस को झटका

BRS अपने उन पूर्व MLA को अयोग्य ठहराने की मांग कर रही है, जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और हाई कोर्ट के आदेश को सरकार के साथ टकराव में विपक्षी पार्टी के लिए मनोबल बढ़ाने वाला माना गया.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 18 Sep 2026 08:08 PM (IST)
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  • BRS ने स्वागत किया, कांग्रेस-नागेंद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक बड़े झटके के तौर पर MLA की अयोग्यता याचिका को रद्द कर दिया है. दानम नागेंद्र, जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनावों में BRS के टिकट पर खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे. याचिकाओं में BRS से कांग्रेस में जाने के बाद भी MLA बने रहने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह दलबदल विरोधी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है. उस निर्वाचन क्षेत्र के MLA बने रहने के बावजूद, नागेंद्र ने 2024 के चुनावों में सिकंदराबाद से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव लड़ा था. याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि यह पार्टी के अनुशासन का स्पष्ट उल्लंघन है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

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BRS ने क्या कर रही मांग?

याचिकाओं में दलबदल विरोधी कानून और राज्य विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों के तहत, नागेंद्र के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की गई थी. हाई कोर्ट ने इस मामले में स्पीकर के फैसले को रद्द कर दिया और आगे की कार्यवाही का आदेश दिया. इस फैसले को नागेंद्र और सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा गया, जो उनके MLA के तौर पर अपनी सीट बनाए रखने पर भरोसा कर रही थी. BRS अपने उन पूर्व MLA को अयोग्य ठहराने की मांग कर रही है, जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और हाई कोर्ट के आदेश को सरकार के साथ टकराव में विपक्षी पार्टी के लिए मनोबल बढ़ाने वाला माना गया. 

हाई कोर्ट ने अयोग्यता की कार्यवाही के सिद्धांत को किया मजबूत

इस फैसले के तेलंगाना के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव हैं, खासकर दलबदल विरोधी कानून को देखते हुए, जिसका उद्देश्य विधायकों को व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टियां बदलने से रोकना है. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले ने इस सिद्धांत को मजबूत किया है कि जो विधायक एक पार्टी के टिकट पर जीतते हैं और फिर इस्तीफा दिए बिना दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उन्हें अयोग्यता की कार्यवाही का सामना करना होगा. उम्मीद है कि इस मामले का असर BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले अन्य दलबदलुओं के खिलाफ लंबित समान याचिकाओं पर भी पड़ेगा.

हाई कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

कांग्रेस और नागेंद्र ने अभी तक हाई कोर्ट के आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. BRS ने फैसले का स्वागत किया है और मांग की है कि स्पीकर अदालत के निर्देश को लागू करने के लिए त्वरित कार्रवाई करें. इस घटनाक्रम से राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों ही कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के अगले दौर के लिए तैयारी कर रहे हैं. मामले के आगे बढ़ने के साथ ही और जानकारी का इंतजार है. 

यह भी पढ़ेंः ‘समंदर में गैर-पेशेवर बर्ताव’, युद्धपोत से पाक जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक

Published at : 18 Sep 2026 08:08 PM (IST)
Tags :
Telangana High Court CONGRESS TELANGANA
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