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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामंत्री जी के हेलीकॉप्टर में फ्यूल की हो गई कमी! जानें कब और क्यों हुआ ऐसा?

मंत्री जी के हेलीकॉप्टर में फ्यूल की हो गई कमी! जानें कब और क्यों हुआ ऐसा?

तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा का हेलीकॉप्टर ईंधन की कमी के कारण आदिलाबाद में रुक गया. RIMS अस्पताल आग हादसे में अब पांच नवजातों की मौत हो चुकी है और जांच जारी है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 23 Sep 2026 10:44 PM (IST)
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तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा की यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर में ईंधन खत्म हो जाने के कारण आदिलाबाद में फंस गए. मंत्री आदिलाबाद में RIMS अस्पताल का निरीक्षण करने आए थे, जहां AC में धमाके और आग लगने से कई नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी. 

वापसी की यात्रा के दौरान, ईंधन की कमी के कारण हेलीकॉप्टर को आदिलाबाद में ही रोकना पड़ा, जिससे मंत्री को सड़क मार्ग से हैदराबाद लौटना पड़ा. हैदराबाद से ईंधन का इंतजाम किया गया था, लेकिन दावा किया जा रहा है कि वह समय पर हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाया.

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स्वास्थ्य मंत्री स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे

इस घटना के कारण विपक्ष और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने सरकार की प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं की क्षमता पर सवाल उठाए हैं और आलोचना की है. कई लोगों का कहना है कि अगर हवा में ही हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो जाता तो यह एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता था. ये घटनाएं ऐसे समय में हुई हैं, जब सरकार RIMS त्रासदी और चल रहे राहत कार्यों पर विशेष ध्यान दे रही है. स्वास्थ्य मंत्री स्थिति का जायजा लेने और प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए वहां मौजूद थे, ऐसे में ईंधन की कमी प्रशासन के लिए एक अप्रत्याशित शर्मिंदगी का कारण बन गई है.

सरकार ने नहीं जारी किया बयान

सरकार ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. विपक्ष इस घटना का फायदा उठाकर कांग्रेस सरकार पर कुप्रबंधन और अक्षमता का आरोप लगाते हुए हमला कर रहा है. BRS और BJP मांग कर रहे हैं कि सरकार मंत्री की यात्रा और उनके सफर की व्यवस्थाओं के बारे में स्पष्टीकरण दे. इन घटनाओं ने राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है, जहां विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी विभिन्न मुद्दों पर आमने-सामने हैं.

RIMS अस्पताल की घटना

RIMS अस्पताल की घटना, जिसमें नवजात शिशुओं की जान चली गई है. इसने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है. आग, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह AC यूनिट में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, के परिणामस्वरूप कई नवजात शिशुओं की मौत हो गई और व्यापक आक्रोश फैल गया. सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है. स्वास्थ्य मंत्री का दौरा स्थिति से निपटने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा था, लेकिन हेलीकॉप्टर में ईंधन की कमी एक अनचाहे विवाद का कारण बन गई है.

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Published at : 23 Sep 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
Health Minister Helicopter TELANGANA
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