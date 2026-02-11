हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाHyderabad Municipal Corporation: हैदराबाद का बदला नक्शा! GHMC टूटकर तीन हिस्सों में बंटा, साइबराबाद और मल्काजगिरी को मिली नई पहचान

Hyderabad Municipal Corporation: हैदराबाद का बदला नक्शा! GHMC टूटकर तीन हिस्सों में बंटा, साइबराबाद और मल्काजगिरी को मिली नई पहचान

Hyderabad Municipal Corporation: तेलंगाना सरकार ने GHMC को तीन नए नगर निगमों में बांटने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. जानिए साइबराबाद, मल्काजगिरी और नए GHMC के गठन से हैदराबाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 11 Feb 2026 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना सरकार ने 10 फरवरी 2026 को एक बड़ा फैसला लिया. हैदराबाद शहर को संभालने वाला ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) अब तीन अलग-अलग नगर निगमों में बांट दिया गया है. यह कदम शहर के बेहतर कामकाज और तेज विकास के लिए उठाया गया है. फैसले के बाद से तीन अलग-अलग नगर निगमों—'साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन', 'मल्काजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन' और 'ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन' में विभाजित कर दिया गया है. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जयेश रंजन को इन तीनों निगमों की देखरेख के लिए विशेष अधिकारी (Special Officer) नियुक्त किया गया है.

इस बड़े फैसले के तहत, आईटी हब के रूप में विकसित हुए क्षेत्रों  सेरिलिंगमपल्ली, कुकटपल्ली और कुतबुल्लापुर को मिलाकर 'साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन' बनाया गया है, जिसकी कमान आयुक्त जी श्रीजना को सौंपी गई है. वहीं, उपनगरीय क्षेत्रों मल्काजगिरी, उप्पल और एलबी नगर को शामिल करते हुए 'मल्काजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन' का गठन किया गया है, जिसके आयुक्त टी विनय कृष्ण रेड्डी होंगे. दिल के शहर (Old City) और ऐतिहासिक क्षेत्रों को संभालने वाला नया 'ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन' अब शमशाबाद, राजेंद्रनगर, चारमीनार, गोलकोंडा, खैराताबाद और सिकंदराबाद जोन्स को नियंत्रित करेगा, जिसका नेतृत्व आरवी कर्णन करेंगे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आग की तरह फैली खबर

यह खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे @TeluguScribe, @tv9 और @TelanganaToday पर आग की तरह फैल रही है. अधिकारियों ने जैसे ही यह आदेश जारी किया, लोगों ने इसका स्वागत किया है. दरअसल, लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि विशाल भौगोलिक क्षेत्र और बढ़ती जनसंख्या के कारण एक ही निगम से शहर का प्रबंधन मुश्किल हो रहा है. पिछले कई सालों में शहर के बढ़ते विस्तार और गैर-योजनाबद्ध विकास को देखते हुए यह कदम लिया गया है. यह विभाजन न केवल शहर के ढांचे को बदलेगा, बल्कि आम आदमी तक सेवाएं पहुंचाने में भी तेजी लाएगा.

हैदराबाद अब एक नए दौर में किया प्रवेश 

इस ऐतिहासिक फैसले के साथ, हैदराबाद अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है. विशेष अधिकारी जयेश रंजन की निगरानी में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विभाजन की प्रक्रिया आम नागरिकों पर कोई बोझ न डाले और विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए. अब देखने वाली बात यह होगी कि तीनों नए निगम यह जिम्मेदारी कितनी सफलता के साथ निभाते हैं.

Published at : 11 Feb 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Hyderabad GHMC TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
राजस्थान
Rajasthan Budget 2026 Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Delhi Rohini Accident: Delhi में फिर मौत का गड्ढा, खुले मेनहोल में गिराने से युवक की मौत | Manhole
Russian Oil Angle पर Relief? India के कुछ Exports को US Tariff Refund मिल सकता है | Paisa Live
India-US Trade Deal में नया Twist, Pulses Entry या Farmers Shield? | Paisa Live
Gold बन गया Safe Haven: Equity Investors क्यों हो रहे है Careful? | Paisa Live
Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
राजस्थान
Rajasthan Budget 2026 Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बिहार
अनुष्का यादव सच में बनीं मां? भाई ने शेयर की बच्ची की तस्वीर, तेज प्रताप यादव की टेंशन बढ़ी!
अनुष्का यादव सच में बनीं मां? भाई ने शेयर की बच्ची की तस्वीर, तेज प्रताप यादव की टेंशन बढ़ी!
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
हेल्थ
Heart Attack Warning: हार्ट अटैक आने से 48 घंटे पहले ही शरीर करता है ये इशारे, समझ लिए तो बच जाएगी जान
हार्ट अटैक आने से 48 घंटे पहले ही शरीर करता है ये इशारे, समझ लिए तो बच जाएगी जान
जनरल नॉलेज
किताब लिखने से लेकर छापने तक, क्या होता है पूरा प्रोसेस? नरवणे विवाद के बीच समझिए
किताब लिखने से लेकर छापने तक, क्या होता है पूरा प्रोसेस? नरवणे विवाद के बीच समझिए
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget