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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana Govt Hospital: तेलंगाना में मानवता शर्मसार! शव कंधे पर ले जाने को मजबूर हुआ परिवार, नहीं मिली एम्बुलेंस

Telangana Govt Hospital: तेलंगाना में मानवता शर्मसार! शव कंधे पर ले जाने को मजबूर हुआ परिवार, नहीं मिली एम्बुलेंस

Telangana Govt Hospital: तेलंगाना के भद्राचलम में सरकारी अस्पताल ने शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई. इस मजबूरी में परिवार को शव कंधे पर उठाकर घर ले जाना पड़ा.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 25 May 2026 03:42 PM (IST)
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तेलंगाना के भद्राचलम में एक सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा वितरण में गंभीर अंतराल को उजागर किया है, क्योंकि परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को एक मृतक रोगी के शरीर को कई किलोमीटर तक ले जाने के लिए मजबूर किया गया था. सुभाष नगर क्षेत्र के बयालीस वर्षीय निवासी कंदे वेनाना ने सरकारी चिकित्सा सुविधा में उपचार के दौरान हीट स्ट्रोक के साथ अपनी लड़ाई खो दी, लेकिन उनकी मृत्यु के साथ त्रासदी समाप्त नहीं हुई.

मौजूदा नियमों के बावजूद, जो सरकारी अस्पतालों को स्पष्ट रूप से मृतक रोगियों को आधिकारिक एम्बुलेंस का उपयोग करके अपने आवासों में ले जाने के लिए जनादेश देते हैं, इस सुविधा के चिकित्सा कर्मचारियों ने इस बुनियादी सेवा को वेनेना के दुःखी परिवार के लिए विस्तारित करने से इनकार कर दिया. 

अस्पताल प्रशासन ने इस इनकार के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, सीमित संसाधनों और बढ़ते हताशा के साथ एक असंभव स्थिति में शोक संतप्त रिश्तेदारों को छोड़कर. शरीर के परिवहन के लिए एक निजी वाहन की व्यवस्था करने की उच्च लागतों को वहन करने में असमर्थ, और अस्पताल के अधिकारियों से पूरी तरह से उदासीनता का सामना करना पड़ रहा है, वेनाना के परिवार के सदस्यों और दयालु पड़ोसियों ने अपने नश्वर को ले जाने के लिए अपने आप को अवशेषों को ले जाने का निर्णय लिया

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स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे पर सवाल

समूह ने शरीर को कंधा दिया और सुभाष नगर के लिए पूरी दूरी तय की, एक परेशान दृश्य पेश किया, जिसने स्थानीय निवासियों को झकझोर दिया और राज्य के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के बारे में गंभीर सवाल उठाए. इस घटना ने तेलंगाना में व्यापक रूप से नाराजगी जताई है, खासकर क्योंकि इस तरह के संकटपूर्ण दृश्य पारंपरिक रूप से ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों में कम विकसित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं. तेलंगाना, जो गर्व से भारतीय राज्यों के बीच सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय का दावा करता है और बेहतर जीवन स्तर को बनाए रखता है, अब खुद को एक ऐसे संकट से जूझता हुआ पाता है जो उसकी प्रगतिशील छवि को कमजोर करता है.

तेलंगाना की परेशान करने वाली घटना

आर्थिक समृद्धि के लिए जाने जाने वाले तेलंगाना में इस तरह की परेशान करने वाली घटना की घटना ने सार्वजनिक क्रोध और जवाबदेही की मांग को तेज कर दिया है. स्थानीय कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं ने इस अमानवीय उपचार के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए, अस्पताल के कठोर रवैये की निंदा की है. उनका तर्क है कि सरकारी नियमों के तहत गारंटीकृत एक बुनियादी सेवा का खंडन न केवल प्रशासनिक विफलता का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि करुणा और कर्तव्य का पूर्ण पतन है. समुदाय के सदस्यों ने अस्पताल परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया है, जो अधिकारियों को निलंबित करने या इस शर्मनाक प्रकरण को सक्षम करने का आह्वान करते हैं. 

जिला प्रशासन ने दिया जांच का आदेश

जिला प्रशासन ने वेनाना की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों और एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करने के बाद के इनकार के बारे में विस्तृत जांच का आदेश दिया है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है जिसमें व्यवस्थित विफलताओं को समझाया गया है जो इस त्रासदी का कारण बनी. इस बीच, वेनाना के परिवार ने अपने नुकसान का शोक जारी रखा है, सार्वजनिक सड़कों के माध्यम से अपने प्रियजन के शरीर को ले जाने के दर्दनाक अनुभव से जटिल, यहां तक कि गरिमा से भी इनकार किया कि सरकारी नियमों ने उन्हें अपने सबसे अंधेरे घंटे में वादा किया था.

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Published at : 25 May 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
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