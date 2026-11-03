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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमित शाह के दौरे से तेलंगाना को कुछ नहीं मिला, गृहमंत्री पर बरसे TPCC प्रमुख

अमित शाह के दौरे से तेलंगाना को कुछ नहीं मिला, गृहमंत्री पर बरसे TPCC प्रमुख

TPCC प्रमुख महेश कुमार गौड ने BJP को चुनौती दी कि वह एक 'श्वेत पत्र' (white paper) जारी करे, जिसमें यह बताया जाए कि केंद्र ने वास्तव में तेलंगाना के लिए क्या-क्या किया है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 03 Nov 2026 01:28 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हैदराबाद दौरे पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया देते हुए, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के अध्यक्ष महेश कुमार गौड ने सोमवार को भाजपा पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने सवाल किया कि जब केंद्र में उनकी अपनी सरकार एक दशक से अधिक समय से सत्ता में है, तो गृह मंत्री की "लोकतंत्र बचाओ" पदयात्रा का क्या उद्देश्य है?

मीडिया से बात करते हुए, गौड ने मांग की कि रैलियां करने और "सस्ते भाषण" देने के बजाय, शाह को पहले तेलंगाना की जनता को यह बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ने क्या वादे किए थे और राज्य के गठन के बाद से उसे कितनी धनराशि जारी की गई है.

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आंध्र विभाजन के बाद तेलंगाना को किए वादे पूरे नहीं किए

गौड ने भाजपा नेतृत्व से कई तीखे सवाल पूछे. उन्होंने पूछा कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय दिए गए कितने आश्वासन पूरे किए गए हैं, तेलंगाना को मिलने वाली कितनी धनराशि वास्तव में जारी की गई है, और काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री तथा बय्याराम स्टील प्लांट जैसे प्रमुख वादों की क्या स्थिति है?

उन्होंने तेलंगाना की सिंचाई परियोजनाओं को 'राष्ट्रीय परियोजना' का दर्जा देने के केंद्र के रुख पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या राज्य को करों और केंद्रीय अनुदानों में उसका उचित हिस्सा मिला है. उन्होंने पूछा, "इन सवालों का जवाब दिए बिना हैदराबाद में राजनीतिक बैठक करने का क्या फायदा है?"

SIR के मुद्दे पर जताई नाराजगी

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर बात करते हुए, गौड ने कहा कि कांग्रेस लगातार मतदाता सूचियों में गड़बड़ी और पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर चिंता जताती रही है. उन्होंने कहा, "अगर आप वोट चोरी पर सवाल उठाते हैं, तो आप कांग्रेस की आलोचना नहीं कर सकते; आपको जनता को जवाब देना होगा." उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि वह यह सुनिश्चित करे कि SIR प्रक्रिया के दौरान किसी भी पात्र मतदाता का वोट देने का अधिकार न छिने.

उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह तेलंगाना को केवल चुनावों के दौरान याद रखती है और चुनाव खत्म होने के बाद राज्य की समस्याओं को नजरअंदाज कर देती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा और BRS के बीच एक गुप्त राजनीतिक समझ है, जबकि BRS सरकार ने तेलंगाना को कर्ज और परिवारवाद के जाल में धकेल दिया है. 

श्वेत पत्र जारी करने की मांग

TPCC प्रमुख ने BJP को चुनौती दी कि वह एक 'श्वेत पत्र' (white paper) जारी करे, जिसमें यह बताया जाए कि केंद्र ने वास्तव में तेलंगाना के लिए क्या किया है - जिसमें युवाओं के लिए नौकरियां, किसानों का कल्याण और राज्य के अधिकारों की रक्षा जैसे मुद्दे शामिल हों.

महेश गौड ने कहा कि "तेलंगाना की जनता इतनी समझदार है कि वह देख सकती है कि कौन सच में राज्य के साथ खड़ा है और कौन इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र, तेलंगाना के अधिकारों और राज्य के विकास की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी."

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Published at : 03 Nov 2026 01:28 PM (IST)
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AMIT SHAH TELANGANA
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