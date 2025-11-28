Telangana Minor Girl: शादी का वादा कर नाबालिग के साथ कसाई ने कई बार बनाए संबंध! अस्पताल की जांच में खुला राज
Telangana Minor Girl: तेलंगाना के घाटकेसर में नाबालिग को शादी का वादा कर गर्भवती करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है.
तेलंगाना के मेडचल जिले के घाटकेसर क्षेत्र में एक 24 वर्षीय युवक ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर गर्भवती कर दिया. पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. घाटकेसर पुलिस इंस्पेक्टर बाला स्वामी ने बताया कि आरोपी युवक स्थानीय रूप से एक कसाई की दुकान चलाता है. उसने पहले अपने प्रेम जाल में 17 वर्षीय नाबालिग को फंसाया और फिर शादी का वादा करके उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता के भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने यह घिनौना अपराध किया.
मामला तब खुला जब कुछ दिनों पहले लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. जब डॉक्टरों ने उसका मेडिकल चेकअप किया तो उन्हें लड़की के गर्भवती होने का पता चला. इस बात की जानकारी मिलते ही पीड़िता के परिजनों में हड़कंप मच गया. जब लड़की से बात की गई तो उसने पूरी घटना का खुलासा किया.
मामले की आगे की जांच में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी होते ही लड़की की मां ने घाटकेसर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ बाल यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) एक्ट और भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस अब मामले की आगे की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या आरोपी ने पहले भी ऐसा कोई अपराध किया है.
POCSO Act क्या है?
POCSO Act (Protection of Children from Sexual Offences Act) भारत का एक विशेष कानून है, जिसे बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है. यह कानून 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है.
