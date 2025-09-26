भद्राद्रि कोत्तागुडेम जिले के आल्लापल्ली मंडल के टेकुलपल्ली वन क्षेत्र में किसान ऊके नागेश्वर राव की ओर से बोई गई कपास की फसल को वन विभाग के अधिकारियों ने रातोंरात नष्ट कर दिया. इस घटना के बाद स्थानीय किसान परिवार ने पिनपाका कांग्रेस विधायक पी. वेंकटेश्वरलू के पैरों में गिरकर और आंसू बहाकर न्याय की गुहार लगाई, जिसने सभी का दिल दहला दिया.

रायपाडु गांव में रहने वाले किसान ऊके नागेश्वर राव पिछले 20 सालों से टेकुलपल्ली मंडल के मुरलीपाडु बीट में खेती कर रहे हैं. इस साल उन्होंने एक एकड़ में कपास की फसल उगाई थी, लेकिन बुधवार की रात अचानक वन विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ मिलकर पट्टा भूमि पर लगी कपास की फसलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया.

किसान परिवार को स्थायी समाधान दिलाने का वादा

फसल के तैयार होने की स्थिति में इसे नष्ट किए जाने से किसान परिवार का दिल टूट गया. सड़क पर बैठकर आंसू बहाने वाले परिवार ने इस अन्याय का तुरंत समाधान करने की मांग की. इस घटना की जानकारी मिलते ही पिनपाका विधायक पी. वेंकटेश्वरलू तुरंत आल्लापल्ली दौरे के दौरान वहां पहुंचे. किसान परिवार के सदस्य विधायक के पैरों में गिरकर 'हमें न्याय दिलाइए साहब' कहते हुए जोर-जोर से रोए.

इस दृश्य को देखकर भावुक हुए विधायक ने उन्हें सांत्वना दी. उन्होंने फसल नष्ट होने के मुद्दे को सरकार के सामने उठाने, विधानसभा में चर्चा करने और किसान परिवार को स्थायी समाधान दिलाने का वादा किया. इस दौरान, किसान परिवार ने फसल के अवशेषों को सड़क पर रखकर रायता वेदिका के सामने विरोध प्रदर्शन किया. विधायक के आश्वासन के बाद परिवार को कुछ राहत मिली.

किसानों की सरकार से कार्रवाई की मांग

इस घटना ने वन विभाग के अधिकारियों की कार्रवाइयों पर सवाल उठाए हैं. किसानों की ओर से पट्टा भूमि पर खेती करने के बावजूद, वन क्षेत्रों में कृषि से संबंधित विवाद बार-बार सामने आ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं किसानों की आजीविका को और कठिन बना रही हैं. वे मांग कर रहे हैं कि सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई करे और किसानों को न्याय मिले.

पिनपाका विधायक पी. वेंकटेश्वरलू 2023 तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से जीतकर अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित पिनपाका निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. यह घटना उनके किसान कल्याण के प्रयासों को और अधिक उजागर करती है.

