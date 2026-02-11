Telangana Muncipal Election: मतदान केंद्र के पास ‘नोटों की बारिश’, BRS कार्यकर्ताओं की पोल खुली, 1 लाख से ज्यादा बरामद
Telangana Election: तेलंगाना केभूपालपल्ली में मतदान के दौरान BRS कार्यकर्ताओं पर वोट के बदले पैसे बांटने का आरोप लगा है. मौके पर से पुलिस ने एक लाख रुपये से ज्यादा नकदी जब्त कर जांच शुरू कर दी.
भूपालपल्ली में बुधवार (11 फरवरी 2026) को मतदान प्रक्रिया के दौरान गंभीर स्थिति पैदा हो गई, जब सत्तारूढ़ दल बीआरएस (BRS) के कार्यकर्ताओं की तरफ से मतदाताओं को रिश्वत बांटते हुए पकड़ा गया. मतदान केंद्र के नजदीक एक उम्मीदवार के स्वजनों की ओर से नोटों से भरे बैग को छोड़कर भागने की घटना ने हड़कंप मचा दिया है. स्थानीय लोगों की सूचना और तत्काल पुलिस कार्रवाई के चलते एक लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त करने में सफलता मिली है.
मौके पर मौजूद ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना तब घटी जब मतदान केंद्र के पास बीआरएस के कुछ कार्यकर्ता संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दिखाई दिए. उन्हें वोटर्स को रुपये बांटते हुए देखकर स्थानीय लोगों में रोष फैल गया. लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और चुनाव अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने छापेमारी की. अधिकारियों को आते देख उम्मीदवार के बंधुओं ने वहां मौजूद नकदी वाला बैग वहीं छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए. तलाशी लेने पर अधिकारियों ने बैग से एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि बरामद की.
भूपालपल्ली में चुनाव को लेकर तनाव का माहौल
जानकारी के मुताबिक, भूपालपल्ली में चुनाव को लेकर पहले से ही तनाव का माहौल था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ‘तेलुगु स्क्राइब’, ‘पल्स न्यूज़ ब्रेक’ और ‘टीवी9’ पर भी इस घटना की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जो पार्टी कार्यकर्ताओं की मंशा को उजागर करते हैं. पिछले चुनावों में भी इस क्षेत्र में धन बल का इस्तेमाल एक मुद्दा रहा है, लेकिन इस बार स्थानीय नागरिकों की सजगता ने राजनीतिक दलों की मानसिकता को बेनकाब कर दिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. इस वाकये ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, चुनावी व्यवस्था को शुद्ध रखना एक बड़ी चुनौती बना रहेगा.
