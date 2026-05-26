VIDEO: हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट में घुस गया कुत्ता, वीडियो वायरल हुआ तो मचा बवाल
Telangana Hyderabad: हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट के अंदर एक कुत्ता घुस गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA) के पैसेंजर लाउंज के अंदर एक आवारा कुत्ते का आज़ादी से घूमते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर बन गया. यात्री और नेटिज़न्स यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक जानवर भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक की सुरक्षित अंदरूनी जगहों में कैसे घुस पाया. यह फुटेज, जो मंगलवार (26 मई) को X पर वायरल होना शुरू हुआ, उसमें कुत्ता एक मेज़ पर बैठा दिख रहा है और यात्रियों द्वारा छोड़े गए खाने को खा रहा है.
इस क्लिप पर सैकड़ों कमेंट्स आए, जिनमें से कई लोगों ने इसे एयरपोर्ट पर साफ़-सफ़ाई और सुरक्षा नियमों की बुनियादी नाकामी बताया. एयरपोर्ट ऑपरेटर GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इस घटना को स्वीकार किया और कहा कि वह एयरपोर्ट परिसर में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) के साथ मिलकर काम कर रहा है. एक बयान में, ऑपरेटर ने कहा कि GHMC की टीमें एयरपोर्ट पर नियमित रूप से कुत्तों को हटाने का अभियान चला रही हैं और इस साल जनवरी से अब तक 21 आवारा कुत्तों को हटाया जा चुका है.
उसने यह भी बताया कि टर्मिनल के अंदर काम करने वाले सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कचरा प्रबंधन के नियमों को और सख़्त कर दिया गया है. हालाँकि, इस जवाब से लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ. कई ऑनलाइन यूज़र्स ने कहा कि एक जानवर का कई एंट्री और स्क्रीनिंग के स्तरों को पार करके पैसेंजर लाउंज के अंदर तक पहुँच जाना, ऐसे सवाल खड़े करता है जो सिर्फ़ कीड़े-मकोड़ों को नियंत्रित करने के सामान्य उपायों से कहीं ज़्यादा गंभीर हैं.
इस एयरपोर्ट से पिछले वित्तीय वर्ष में 2.9 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों ने सफ़र किया था, लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन ने अभी तक यह साफ़ नहीं किया है कि वह कुत्ता उस जगह तक कैसे पहुँचा. हैदराबाद शहर पहले से ही आवारा कुत्तों के एक बड़े संकट से जूझ रहा है; शहर के मुख्य शहरी इलाक़े में अनुमानित 4.70 लाख आवारा कुत्ते हैं और नगर निगम के अधिकारी इस समस्या से निपटने में काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.
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Source: IOCL