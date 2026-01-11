हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासावधान! बच्चों की दवा में मिला 'जहर', तेलंगाना में अल्मोंट-किड सिरप पर लगी तत्काल रोक

सावधान! बच्चों की दवा में मिला 'जहर', तेलंगाना में अल्मोंट-किड सिरप पर लगी तत्काल रोक

Telangana DCA: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, कोलकाता की जांच में पाया गया कि सिरप में इथाइलीन ग्लाइकॉल की मात्रा मानक सीमा से कहीं ज्यादा है, जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 11 Jan 2026 12:01 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना प्रशासन (DCA) ने शनिवार (10 जनवरी, 2026) को बच्चों को दी जाने वाली 'अल्मोंट-किड' (Almont-Kid) सिरप को लेकर अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है. विभाग ने इस सिरप के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है क्योंकि इसमें इथाइलीन ग्लाइकॉल (EG) नाम का एक अत्यंत जहरीला पदार्थ पाया गया है.

यह कार्रवाई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO), कोलकाता से मिली एक लैब रिपोर्ट के बाद की गई है. रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि बिहार की कंपनी ट्रिडस रेमेडीज (Tridus Remedies) की ओर से निर्मित बैच नंबर AL-24002 की सिरप मिलावटी और जानलेवा है. आमतौर पर यह दवा बच्चों में एलर्जी, हे-फीवर और अस्थमा के इलाज के लिए डॉक्टरों की ओर से लिखी जाती है.

लैब रिपोर्ट से क्या हुआ खुलासा?

जांच में पाया गया कि सिरप में इथाइलीन ग्लाइकॉल की मात्रा मानक सीमा से कहीं ज्यादा है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, जिसका इस्तेमाल एंटी-फ्रीज और कूलेंट के रूप में होता है. यदि यह शरीर में चला जाए, तो यह गुर्दे (किडनी) को पूरी तरह फेल कर सकता है, तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है और बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है.

सरकार का कड़ा रुख और निर्देश

तेलंगाना DCA के महानिदेशक शहनवाज कासिम ने इस मामले में सख्त निर्देश जारी की है. राज्य के सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे मेडिकल स्टोर, वितरकों और अस्पतालों से इस बैच का स्टॉक तुरंत जब्त करें. वहीं, अभिभावकों से अपील की गई है कि यदि उनके पास इस बैच (AL-24002) की दवा है, तो वे इसका उपयोग बिल्कुल न करें और तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें.

ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम पर उठे सवाल

मिलावटी दवाओं के निर्माण और वितरण के लिए जिम्मेदार कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. बच्चों की दवाओं में इस तरह की मिलावट ने एक बार फिर देश के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जनता की सुविधा के लिए प्रशासन ने टोल-फ्री नंबर भी जारी किया है ताकि किसी भी संदिग्ध दवा की रिपोर्ट की जा सके.

यह भी पढ़ेंः PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना, स्वाभिमान पर्व समारोह में भी हुए शामिल, Video

Published at : 11 Jan 2026 12:01 AM (IST)
Tags :
Kolkata CDSCO TELANGANA Telangana DCA Almont-Kid Syrup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
Advertisement

वीडियोज

Moradabad News: मुरादाबाद में बीजेपी नेता का स्टंट..चढ़ा रील बनाने का भूत | UP Hindi News
America Attack on Iran : ईरान पर आया बड़ा संकट अमेरिका करेगा हमला !
Charcha With Chitra: किसकी होगी BMC? महायुति VS महाविकास अघाड़ी पर श्रीकांत शिंदे ने क्या बताया?
Chitra Tripathi: नशे में धुत रईसजादों की रेस ने ली मासूमों की जान! | Janhit | ABP | Jaipur
UP News: 27 की रेस..फिल्म..डायलॉग..बांग्लादेश! | Yogi Adityanath on Bangladesh | Prayagraj
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
क्रिकेट
आदित्य अशोक का डेब्यू! पहले वनडे में भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आदित्य अशोक का डेब्यू! भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
ट्रेंडिंग
9 साल बाद दुकान में बॉयफ्रेंड को देख उड़ गए गर्लफ्रेंड के होश, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्यार भरा सरप्राइज वीडियो
9 साल बाद दुकान में बॉयफ्रेंड को देख उड़ गए गर्लफ्रेंड के होश, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्यार भरा सरप्राइज वीडियो
जनरल नॉलेज
Whatsapp Founders: मार्क जुकरबर्ग से पहले कौन थे व्हाट्सऐप के मालिक, किस धर्म से है उनका वास्ता?
मार्क जुकरबर्ग से पहले कौन थे व्हाट्सऐप के मालिक, किस धर्म से है उनका वास्ता?
नौकरी
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget