आधी रात शराबियों ने मचाया आतंक, युवक को घर से निकालकर किया हमला, वीडियो वायरल

तेलंगाना के नालगोंडा जिले के निडुमनूर में अधरात में शराब के नशे में धुत शराबियों ने एक युवक पर हमला कर दिया. आरोपियों ने युवक को उसके घर से बाहर निकालकर बेरहमी से पीटा और पूरी घटना को वीडियो में कैदकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. हमलावरों ने लोगों को धमकी देते हुए कहा कि जो भी उनके रास्ते में आएगा, उसका भी यही हाल होगा, जिससे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, घटना निडुमनूर क्षेत्र की है, जहां एक शराबी गिरोह आधी रात को एक युवक के घर पहुंचा. नशे की हालत में इन तत्वों ने युवक को उसके घर के अंदर से बाहर खींचा और बिना किसी विचार के उस पर हमला बोल दिया. वायरल वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस तरह हमलावर युवक को लातों से रौंद रहे थे और उसे मुक्कों से निशाना बना रहे थे. पीड़ित युवक दर्द और बेबसी के मारे जमीन पर लोट रहा था, लेकिन आरोपियों को इससे कोई रहम नहीं आई. उन्हें इसमें हुआ मजा आ रहा था और वे ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे.

खूनी तमाशे का वीडियो

इस घटना के दौरान जब एक तरफ आरोपी पीट रहे थे तो दूसरी तरफ उनके साथी इस खूनी तमाशे का वीडियो बना रहे थे. वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि लोगों में दहशत फैलाना था. वीडियो में उन्होंने आसपास के लोगों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी उनके इशारों पर नहीं चलना है या उनके काम में बाधा डालने की हिम्मत की तो उसे भी इसी तरह पीटा जाएगा. इस तरह का अपराधिक दमन साफ तौर पर दिखाता है कि नशा किस हद तक इन लोगों को बर्बर बना चुका है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और लोगों में आक्रोश है.

पुलिस प्रशासन सचेत

वायरल वीडियो के बाद पुलिस प्रशासन सचेत हो गया है और अधिकारियों ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कर दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा ताकि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे.