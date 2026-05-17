हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे बंडी भागीरथ को POCSO मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, भेजे गए चरलापल्ली जेल

केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे बंडी भागीरथ को POCSO मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, भेजे गए चरलापल्ली जेल

Telangana Pocso Case: आरोपी भागीरथ के वकील करुणा सागर ने कहा कि हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. जांच के दौरान सारी सच्चाई सामने आ जाएगी. साई भागीरथ निर्दोष हैं और इस मामले से बरी होकर बाहर आएंगे.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 17 May 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • वकील ने कहा, जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साई भागीरथ को रविवार (17 मई, 2026) को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच चरलापल्ली जेल भेज दिया गया. उन्हें POCSO के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

बंडी साई भागीरथ को रविवार (17 मई, 2026) को मेडिकल जांच के बाद मेडचल अदालत में पेश किया गया. इसके बाद मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड में भेज दिया. न्यायिक रिमांड की आखिरी तारीख 29 मई, 2026 तय की गई है.

आरोपी साई भागीरथ को चरलापल्ली सेंट्रल जेल भेजा गया

अदालत के आदेश के बाद, पुलिस ने आरोपी को चरलापल्ली जेल में स्थानांतरित कर दिया है. चरलापल्ली हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित एक केंद्रीय जेल है. स्थानांतरण के दौरान भारी सुरक्षा तैनात की गई थी. कई पुलिसकर्मियों ने जेल वैन को घेर रखा था. वे नहीं चाहते थे कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो.

यह भी पढे़ंः PM मोदी की अपील के बाद अब गोवा सरकार ने उठाया बड़ा कदम, कर्मचारियों की आधिकारिक विदेश यात्राओं पर लगाई रोक

इस बीच, आरोपी भागीरथ के वकील करुणा सागर ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘हमने स्वेच्छा से भागीरथ को पुलिस के हवाले कर दिया है. हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. जांच के दौरान सारी सच्चाई सामने आ जाएगी. वह निर्दोष हैं और इस मामले से बरी होकर बाहर आएंगे.’

सुनवाई के दौरान अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने आरोपी साई भागीरथ को न्यायिक रिमांड पर इसलिए भेजा, क्योंकि POCSO मामला बहुत गंभीर है. आरोप एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का है. न्यायाधीश को लगा कि इस मामले में आगे और जांच की आवश्यकता है. इसलिए इस चरण पर जमानत नहीं दी गई. वहीं, पुलिस को भागीरथ से पूछताछ करने और जांच पूरी करने के लिए समय चाहिए था.

मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की बात सुनी. इस दौरान अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए. बचाव पक्ष ने जमानत की मांग की, लेकिन अदालत सहमत नहीं हुई और आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अब भागीरथ 29 मई तक जेल में ही रहेगा, जब तक उसे किसी ऊपरी अदालत से जमानत नहीं मिल जाती है. उसके वकील ने कहा कि वे फिर से जमानत याचिका दायर करेंगे.

यह भी पढे़ंः CJI Surya Kant Remark: कॉकरोच वाली CJI की कमेंट पर आया ममता बनर्जी की TMC का रिएक्शन, जानें क्या कहा?

Published at : 17 May 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Telangana Police Bandi Sanjay Kumar POCSO Case Bandi Sai Bhagirath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NEET Paper Leak: 'शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं', नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछा
'शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं', नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछा
इंडिया
PM मोदी की अपील के बाद अब गोवा सरकार ने उठाया बड़ा कदम, कर्मचारियों की आधिकारिक विदेश यात्राओं पर लगाई रोक
PM मोदी की अपील के बाद गोवा सरकार ने उठाया बड़ा कदम, कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर लगाई रोक
इंडिया
CJI Surya Kant Remark: कॉकरोच वाली CJI की कमेंट पर आया ममता बनर्जी की TMC का रिएक्शन, जानें क्या कहा? .
कॉकरोच वाली CJI की कमेंट पर आया ममता बनर्जी की TMC का रिएक्शन, जानें क्या कहा? .
इंडिया
'कयामत तक जिंदा रहेगा इस्लाम', जमीयत की बैठक में बोले मौलाना अरशद मदनी- मुसलमानों को....
'कयामत तक जिंदा रहेगा इस्लाम', जमीयत की बैठक में बोले मौलाना अरशद मदनी- मुसलमानों को....
Advertisement

वीडियोज

Mouni Roy और Disha Patani की सीक्रेट शादी की वायरल खबर ने मचाई हलचल, सामने आया सच
Shehnaaz Gill का RCB cricketer Devdutt Padikkal संग जुड़ा नाम, dating rumours ने मचाई हलचल
Amjad Khan की आखिरी सांसों को याद कर भावुक हुए बेटे Shadaab Khan
Kyunki Saas Bhi: Pari की शादी की रस्में शुरू, पर दिल में आज भी छुपा है Ajay का प्यार! #sbs
Bollywood News : 'Welcome To The Jungle' से डर गए 'Dhamaal 4' के मेकर्स? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: कोर्ट के पास चैंबर पर बुलडोजर एक्शन से भड़के वकील, आंदोलन की चेतावनी, 2 दिन काम का बहिष्कार
लखनऊ: कोर्ट के पास चैंबर पर बुलडोजर एक्शन से भड़के वकील, आंदोलन की चेतावनी, 2 दिन काम का बहिष्कार
आईपीएल 2026
विराट कोहली ने रचा इतिहास, 500 रन बनाकर बनाया ऐसा रिकॉर्ड; जिसका टूटना असंभव
विराट कोहली ने रचा इतिहास, 500 रन बनाकर बनाया ऐसा रिकॉर्ड; जिसका टूटना असंभव
बॉलीवुड
5 मिनट 8 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे 28 साल पहले जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, फिर यूं बना आइकॉनिक
5 मिनट 8 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे 28 साल पहले जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, फिर यूं बना आइकॉनिक
विश्व
ब्रिटेन की लेबर पार्टी में बढ़ा विवाद, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर देंगे इस्तीफा? खुद जारी किया बयान
ब्रिटेन की लेबर पार्टी में बढ़ा विवाद, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर देंगे इस्तीफा? खुद जारी किया बयान
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
शिक्षा
CBSE Three Language Policy: क्या अब तीन भाषाओं का देना होगा बोर्ड एग्जाम, CBSE के सर्कुलर ने किया साफ
क्या अब तीन भाषाओं का देना होगा बोर्ड एग्जाम, CBSE के सर्कुलर ने किया साफ
एग्रीकल्चर
तपती गर्मी में पशुओं के लिए वरदान हैं ये हरे चारे, सेहत रहेगी दुरुस्त और दूध की होगी बारिश
तपती गर्मी में पशुओं के लिए वरदान हैं ये हरे चारे, सेहत रहेगी दुरुस्त और दूध की होगी बारिश
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget