हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया8 करोड़ का टैक्स चुकाया, लेकिन फिर भी हार गईं कांग्रेस की उम्मीदवार... तेलंगाना के इस नगर निगम में अजीब खेल

8 करोड़ का टैक्स चुकाया, लेकिन फिर भी हार गईं कांग्रेस की उम्मीदवार... तेलंगाना के इस नगर निगम में अजीब खेल

Telangana Civic Elections: कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव के नामांकन के लिए निगम से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना था. लेकिन निगम ने 2009 से लंबित 8.16 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान को अनिवार्य बताया था.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 14 Feb 2026 06:57 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना के निजामाबाद नगर निगम चुनावों में पैसे की ताकत और जनता के फैसले के बीच जो नजारा देखने को मिला, वह इतिहास रच गया. निजामाबाद नगर निगम की 19वीं डिवीजन से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी के. शमंता ने अपना नोमिनेशन करवाने के लिए नगर निगम के खजाने में पिछले 17 सालों का बकाया टैक्स, जो कि करीब 8 करोड़ 16 लाख रुपये था, चुका दिया, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई, तो जनता ने उन्हें उनके ही डिवीजन में BJP उम्मीदवार के हाथों करारी शिकस्त दी. यह घटना उस वक्त की है, जब चुनाव परिणाम घोषित हुए और भारी निवेश के बावजूद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा.

क्या है पूरा मामला?

जब इस पूरे मामले को गहराई से समझ गया, तो एक हैरान करने वाला सच सामने आया. दरअसल, कांग्रेस प्रत्याशी शमंता के पति नरेंदर रेड्डी शहर के एक प्रमुख होटल के मालिक हैं. मेयर की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित थी और कांग्रेस ने शमंता को पहले ही मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिया था. नोमिनेशन दाखिल करने के लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट (No Due Certificate) होना जरूरी था, लेकिन उनके नाम 2009 से लंबित भारी प्रॉपर्टी टैक्स था.

सूत्रों के मुताबिक, जब निगम के अधिकारियों ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, तो परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अदालत में आधी रात तक चली सुनवाई के बाद साफ कह दिया कि कानून के सामने सब बराबर हैं और बकाया चुकाए बिना नामांकन संभव नहीं. इसके बाद चुनाव की अंतिम तारीख को परिवार को 6 डिमांड ड्राफ्ट (DD) के जरिए 8.16 करोड़ रुपये जमा करने पड़े. निजामाबाद निगम इतिहास में एक व्यक्ति से इतनी बड़ी रकम एक साथ आई है, जिसने खजाने को भर दिया.

चुनावी प्रक्रिया के दौरान दिखी प्रशासनिक अनियमितता

इस पूरे प्रकरण ने स्थानीय राजनीति के वो चेहरे दिखाए, जो अक्सर छिपे रहते हैं. आम आदमी से नगर निगम अक्सर 100-200 रुपये के टैक्स के लिए कड़ी कार्रवाई करता है, लेकिन पिछले 17 साल तक इस भारी बकाये को वसूल न पाना प्रशासनिक अनियमितता को दर्शाता है.

चुनाव के दौरान यह भी चर्चा थी कि मेयर बनने के चक्कर में शमंता ने वोटरों को प्रति वोट 5,000 से 10,000 रुपये तक दिए और कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपये खर्च किए. लोगों का कहना था कि जो व्यक्ति इतनी बड़ी रकम टैक्स के रूप में नहीं दे सका, वो चुनाव में इतना खर्च कैसे कर रहा है? यह सवाल जनता के मन में गहरा था.

निगम को हुआ फायदा, कांग्रेस प्रत्याशी को लगा झटका

परिणाम यह रहा कि जनता ने पैसे के लोभ से ऊपर उठकर फैसला सुनाया. मेयर प्रत्याशी अपने ही डिवीजन में BJP के हाथों हार गईं. काउंटिंग सेंटर से वे निराश होकर लौटीं. यह घटना साबित करती है कि चुनाव आने पर ही बकाये वसूल होते हैं, लेकिन वोटें सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकतीं. निगम को तो मुनाफा हुआ, लेकिन कांग्रेस को इस 'सॉफ्ट सीट' को गंवाने का बड़ा झटका लगा है. यह चुनाव उन राजनेताओं के लिए एक सबक है, जो सत्ता के लिए जनता को कमजोर समझते हैं.

और पढ़ें
Published at : 14 Feb 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
BJP Telangana Politics CONGRESS TELANGANA Telangana Civic Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', बांग्लादेश में करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया शफीकुर रहमान का पहला रिएक्शन
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
विश्व
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
PAK की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😮Sarika का गुस्सा फूटा, Vasudha और Baba को घर से निकाला #sbs (14.02.2026)
Adiyogi के सामने कैसे मनाई जाती है Sadhguru के आश्रम में Mahashivratri?
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें| Pappu Yadav | Bangladesh | UGC | SIR | Delhi Protest | Trump Tariff
Trade Deal पर सवाल उठा रहे Rahul Gandhi को Amit Shah का जवाब | Breaking | ABP News
CM Yogi के बयान पर भड़के Swami Avimukteshwaranand | UP Politics | Shankaracharya | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', बांग्लादेश में करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया शफीकुर रहमान का पहला रिएक्शन
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
विश्व
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
PAK की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
नौकरी
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, RRB ग्रुप D में बंपर भर्ती,जानें पूरी डिटेल
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, RRB ग्रुप D में बंपर भर्ती,जानें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
"रईसी हो तो ऐसी" शादी में बारातियों को चाय के साथ बांट दिए सोने के बिस्कुट, यूजर्स का घूमा माथा
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget