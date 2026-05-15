तेलंगाना की मंत्री और कांग्रेस की नेता सीतक्का ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने ईंधन की कीमतों को लेकर चिंता जाहिर की है. सीतक्का ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की असल कीमत 30 रुपये प्रति लीटर से भी कम है. लेकिन, केंद्र सरकार का टैक्स, राज्य सरकार का टैक्स और डीलर का कमीशन जोड़ने के बाद, आम नागरिक पर लगभग 60 रुपये का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है.

सीतक्का ने कोविड-19 के जिक्र का भी दौर किया. उन्होंने कहा कि इस दौरान जनता को न कोई सब्सिडी दी गई, न ही आर्थिक मदद की गई. इसके साथ ही, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कॉर्पोरेट कंपनियों को लाखों-करोड़ों रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि आम आदमी गुज़ारे के लिए संघर्ष कर रहा है.

तेलंगाना की मंत्री सीतक्का ने ये टिप्पणियां हाल ही में, ईंधन की कीमतों से जुड़े मौजूदा संकट के संदर्भ में कीं. हालांकि उनके बयान की सटीक तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन उनकी ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं, जब पूरे देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें लोगों के घरेलू बजट पर भारी पड़ रही हैं.

टैक्स को लेकर सीतक्का ने उठाया सवाल

सीतक्का तेलंगाना में बोल रही थीं, जिस राज्य में वे मंत्री के पद पर कार्यरत हैं. उनकी टिप्पणियां राज्य के भीतर लागू टैक्स नीतियों के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शुल्कों पर भी केंद्रित हैं, और ये तेलंगाना तथा अन्य जगहों पर जनता के बीच बढ़ रहे असंतोष को दर्शाती हैं.

मंत्री ने ये बयान आम लोगों को हो रही गंभीर आर्थिक परेशानियों को उजागर करने के लिए दिए. उन्होंने तर्क दिया कि ऊँचे टैक्स और महामारी के दौरान राहत न मिलने के दोहरे मार ने आम आदमी को गुज़ारे के संकट के कगार पर पहुँचा दिया है. इस स्थिति की तुलना कॉर्पोरेट कंपनियों को दी जा रही भारी-भरकम सब्सिडी से करते हुए, उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने की कोशिश की. उनका उद्देश्य जनता के गुस्से को आवाज़ देना और टैक्स में सुधार या कल्याणकारी योजनाओं में बढ़ोतरी के लिए दबाव बनाना प्रतीत होता है.

सीतक्का ने बताया कैसे बढ़ रहा आम आदमी पर बोझ

सीतक्का ने अपनी बात कहने के लिए एक सीधा और तीखा अंदाज़ अपनाया. उन्होंने ईंधन की कीमत को उसके अलग-अलग हिस्सों में बाँटकर समझाया – 30 रुपये से कम की मूल कीमत और लगभग 60 रुपये के टैक्स – ताकि यह दिखाया जा सके कि आम आदमी पर पड़ने वाला बोझ किस तरह कई गुना बढ़ जाता है. उन्होंने गरीबों को मिली 'शून्य' राहत और कॉर्पोरेट कंपनियों को मिली भारी-भरकम सब्सिडी के बीच एक तीखी तुलना भी की. उनके शब्दों ने अब एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है, और विपक्षी दलों ने उनकी आलोचना को मुद्दा बना लिया है.

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