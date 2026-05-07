तेलंगाना की सड़कों पर आधी रात में महिलाएं कितनी सुरक्षित? औचक निरीक्षण के नतीजे ने पुलिस कमिश्नर को भी चौंकाया
Women Security: पुलिस कमिश्नर एस. सुमति की ओर से किए गए औचक निरीक्षण में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, उनमें अधिकांश छात्र और नौकरी-पेशा करने वाले शामिल थे.
- घटना से महिलाओं की सुरक्षा पर फिर उठी चिंता।
तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी जिले में एक कम रोशनी वाली सड़क पर मंगलवार (5 मई, 2026) की आधी रात के बाद एक महिला अकेली खड़ी थी, जिसने किसी भी आम महिला की तरह कपड़े पहने हुए थे. वह वहां यह जांचने के लिए मौजूद थी कि उनके क्षेत्र में रात के समय महिलाओं के लिए सड़कें असल में कितनी सुरक्षित हैं.
उनकी बनाई हुई एक विशेष योजना (ऑपरेशन) रात 12 बजे से 3:30 बजे तक चली. पुलिस की टीमें मेडचल मल्काजगिरी के कई अलग-अलग इलाकों में घूमती रहीं. यह ऑपरेशन कोई 'स्टिंग ऑपरेशन' नहीं था, बल्कि यह एक 'रियल-टाइम रियलिटी चेक' था, यह देखने के लिए कि आधी रात के बाद महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और वो महिला कोई और नहीं, बल्कि एस. सुमति थीं, जो मेडचल मल्काजगिरी की पुलिस कमिश्नर यानी एक IPS अधिकारी हैं. इसके बाद कमिश्नर के साथ जो कुछ हुआ, उसने पुलिस और आम जनता दोनों को ही हिलाकर रख दिया.
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जब सुमति वहां एक आम महिला बन कर खड़ी थीं, तभी पुरुषों का एक झुंड उनके पास आया. बिना किसी हिचकिचाहट के उनमें से एक ने पूछा, ‘क्या तुम हमारे साथ चल रही हो? क्या समय हुआ है?’ दूसरे ने आगे कहा, ‘क्या तुम इसके लिए तैयार हो?’ उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह महिला कौन है.
इस विशेष आपरेशन के दौरान पुलिस ने 40 पुरुषों को हिरासत में ले लिया था और यहां एक चौंकाने वाला मोड़ आया उनमें से ज्यादातर लोग आम तौर पर समझे जाने वाले गुंडे नहीं थे. वे या तो छात्र थे और फिर नौकरी-पेशा वाले लोग थे. उनमें से कई लोग गांजे के नशे में धुत थे. उन सभी ने बड़े ही बेपरवाही से कमिश्नर को रोका, उनका पीछा किया या उन पर अश्लील टिप्पणियां कीं.
घटना से काफी निराश हुईं पुलिस कमिश्नर
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सिर्फ मुकदमे ही दर्ज नहीं किए, बल्कि उन्होंने हिरासत में लिए गए लोगों के लिए 'काउंसलिंग सेशन' (परामर्श सत्र) का भी इंतजाम किया. अधिकारी के अपने शब्द तो आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन इस घटनाक्रम से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया, ‘वह नाराज नहीं थीं. वह बस निराश थीं. अगर वर्दी में मौजूद एक पुलिस अधिकारी के साथ, जो असल में सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए ही वहां मौजूद है और ऐसा हो सकता है, तो जरा सोचिए कि आम महिलाओं को हर रात किन हालात से गुजरना पड़ता होगा.’
रात के समय महिलाओं की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल
इस घटना ने हैदराबाद में महिलाओं की रात की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. अब कई लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक IPS अधिकारी को गश्त के दौरान ही उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो फिर किसी आपात स्थिति में घर से बाहर निकलने वाली एक आम महिला के लिए सुरक्षा की क्या उम्मीद बाकी रह जाती है? पुलिस ने आने वाले दिनों में इस तरह के और भी औचक निरीक्षणों (Surprise Checks) का वादा किया है.
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Source: IOCL