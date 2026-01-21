हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादावोस में तेलंगाना का जलवा: 12,500 करोड़ के स्टील प्लांट के साथ-साथ हैदराबाद में WEF समिट का ऐलान

Revanth Reddy in Davos: सीएम रेवंत रेड्डी ने 'जॉइन द राइज' कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना AI इनोवेशन हब (TAIH) और 'तेलंगाना नेक्स्ट-जेन लाइफ साइंसेज पॉलिसी 2026-2030' का विमोचन किया.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 21 Jan 2026 10:53 PM (IST)
स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) 2026 के दौरान तेलंगाना ने वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक ताकत का प्रदर्शन किया है. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाले 'तेलंगाना राइजिंग' प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार (21 जनवरी, 2026) को 12,500 करोड़ रुपये के विशाल स्टील प्लांट के निवेश को सुरक्षित किया है.

इसके साथ ही, सीएम रेवंत रेड्डी ने दुनिया के सामने एक सनसनीखेज प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने हर साल जुलाई महीने में हैदराबाद को वैश्विक निवेशकों का सालाना मिलन स्थल (Follow-up WEF forum) बनाने की महत्वाकांक्षा जताई.

12,500 करोड़ के निवेश से 12 हजार लोगों का मिलेगा रोजगार

प्रतिनिधिमंडल के लिए सबसे बड़ी सफलता रश्मी ग्रुप के साथ हुए समझौते ज्ञापन (MoU) के रूप में सामने आई, जिसमें कंपनी ने राज्य में स्टील उत्पादन इकाई लगाने के लिए 12,500 करोड़ रुपये का निवेश करने पर सहमति जताई है, जिससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा.

औद्योगिक विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए, दुनिया की सबसे बड़ी ब्रूअरी कंपनी AB InBev ने अपनी मौजूदा सुविधाओं का विस्तार करने की घोषणा की है. प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, कैलिफोर्निया स्थित ब्लेइज (Blaize) ने AI और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जबकि ल'ओरियल (L'Oréal) ने नवंबर 2026 तक हैदराबाद में दुनिया का पहला 'ब्यूटी-टेक' ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (GCC) खोलने की योजना की घोषणा की. वहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में स्लोवाकिया की NUkler ने 6,000 करोड़ रुपये के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) प्रोजेक्ट के लिए रुचि दिखाई है.

तेलंगाना भारत का सबसे बेहतरीन स्मार्ट सिटी बनकर उभरेगा- रेड्डी

इन निवेशों के अलावा, सीएम रेवंत रेड्डी ने 'जॉइन द राइज' कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना AI इनोवेशन हब (TAIH) और 'तेलंगाना नेक्स्ट-जेन लाइफ साइंसेज पॉलिसी 2026-2030' का विमोचन किया. उन्होंने कहा कि दास के बाद हैदराबाद को 24 घंटे चलने वाला शहर बनाया जाएगा और यह भारत का सबसे बेहतरीन 'स्मार्ट सिटी' बनकर उभरेगा.

साथ ही, सरगद (Sargad) कंपनी वारंगल या आदिलाबाद में एविएशन MRO सुविधा स्थापित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इस अवसर पर मशहूर अभिनेता चिरंजीवी भी उपस्थित थे, जिन्होंने कार्यक्रम में शिरकत करने वाले निवेशकों का मनोरंजन किया.

भारी उद्योगों से आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में निवेश को किया गया आकर्षित

यह दावोस यात्रा तेलंगाना के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, जिसमें भारी उद्योगों से लेकर आधुनिक तकनीक तक के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित किया गया है. दिसंबर 2025 में हुए 'तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट' में 5.75 लाख करोड़ रुपये के निवेश के बाद, अब इन नए समझौतों ने राज्य को 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी गति प्रदान की है.

यह भी पढे़ंः ‘अगर आप टेबल पर शामिल नहीं, तो...’, दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने टैरिफ के मामले पर किसे दी चेतावनी

Published at : 21 Jan 2026 10:53 PM (IST)
