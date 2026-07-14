Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom CM ने गडकरी से RRR रोड परियोजनाओं पर भी मिले।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली का दौरान किया. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात की. मीटिंग में तेलंगाना के वारंगल और आदिलाबाद जिलों में एयरपोर्ट बनाने और उनके विकास से जुड़े अलग-अलग तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई. इस दौरान CM रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करने की रिक्वेस्ट की.

वहीं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने साफ कर दिया है कि किसी भी इलाके के विकास के लिए एयरपोर्ट बहुत जरूरी होते हैं. उन्होंने वारंगल एयरपोर्ट बनाने के लिए जरूरी जमीन खरीदने में तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी की बड़ी पहल की तारीफ की.

रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद बोले केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू

CM रेवंत रेड्डी के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि वारंगल एयरपोर्ट से जुड़ा काम अगले तीन हफ्तों में फील्ड लेवल पर शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा, ‘तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने रिक्वेस्ट की है कि मामुनूर एयरपोर्ट, जो वारंगल इलाके के लोगों का पुराना सपना है, का काम 2 जून, 2028 तक पूरा हो जाए और केंद्र सरकार इसके लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है.’ उन्होंने भरोसा जताया कि वारंगल के लोगों को जल्द ही एक शानदार एयरपोर्ट मिलेगा.

वारंगल के अलावा आदिलाबाद में भी एयरपोर्ट बनाने पर विचार

उन्होंने कहा, ‘तेलंगाना में एविएशन सेक्टर को और बढ़ाने की जरूरत है और इसी के तहत केंद्र आदिलाबाद एयरपोर्ट बनाने पर भी विचार कर रहा है. आदिलाबाद में मौजूदा डिफेंस जमीन का मामला सुलझते ही इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा. जमीन अधिग्रहण जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और आदिलाबाद एयरपोर्ट पर भी काम तेज किया जाएगा.’

नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद किस मुद्दे पर हुई चर्चा

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू से मुलाकात से पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी के साथ भी एक अहम बैठक की. इस बैठक में राज्य से जुड़े कई जरूरी रोड प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई. उन्होंने खास तौर पर केंद्रीय कैबिनेट से रीजनल रिंग रोड (RRR) के उत्तरी हिस्से के काम को जल्द से जल्द मंजूरी देने की रिक्वेस्ट की. सीएम रेवंत रेड्डी ने अपील की कि हैदराबाद ORR के बाहर RRR के दक्षिणी हिस्से पर कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भी जरूरी परमिशन तुरंत दी जानी चाहिए.

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