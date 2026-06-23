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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली में राजनाथ सिंह से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर डाली ये बड़ी डिमांड, इस बात के लिए कहा थैंक्यू

दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर डाली ये बड़ी डिमांड, इस बात के लिए कहा थैंक्यू

Telangana CM रेवंत रेड्डी ने केंद्र से IAF टर्मिनल और यात्रियों की सुविधा के लिए प्रस्तावित सिविल एविएशन टर्मिनल के साथ कार्गो टर्मिनल, MRO सुविधा और हैंगर स्थापित करने में सहयोग का अनुरोध किया.

Written By : मोहसिन अली |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 23 Jun 2026 06:42 AM (IST)
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तेलंगाना में क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार (22 जून, 2026) को नई दिल्ली में कर्तव्य भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. उन्होंने आदिलाबाद एयरपोर्ट पर कार्गो, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) और हैंगर जैसी बेहतर सुविधाएं विकसित करने का आग्रह किया. इसके साथ, महबूबनगर में एक अहम रक्षा अनुसंधान परियोजना के लिए जल्द मंजूरी की मांग की.

इस उच्च-स्तरीय चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री रेड्डी ने प्रतिष्ठित गांधी सरोवर परियोजना के लिए जरूरी रक्षा भूमि हस्तांतरित करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया. आदिलाबाद एयरपोर्ट को राज्य प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए रेड्डी ने भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी ट्रांसफर के संबंध में तेलंगाना सरकार की ओर से पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया. उन्होंने राष्ट्रीय अखंडता के लिए एयरपोर्ट के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया और बताया कि इसे अभी भारतीय वायु सेना की देखरेख में विकसित किया जा रहा है.

रेड्डी ने राजनाथ सिंह से क्या किया अनुरोध?

एविएशन हब के विजन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से भारतीय वायु सेना टर्मिनल और यात्रियों की सुविधा के लिए प्रस्तावित सिविल एविएशन टर्मिनल के साथ-साथ कार्गो टर्मिनल, MRO सुविधाएं और हैंगर स्थापित करने में सहयोग का अनुरोध किया.

रेड्डी ने बताया कि कई लोकप्रिय वैश्विक एयरलाइंस अपने हैंगर संचालन के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश कर रही हैं, जिसका एक कारण मध्य एशिया में हालिया भू-राजनीतिक और व्यावसायिक घटनाक्रम हैं. उन्होंने सिंह से इस उद्देश्य के लिए आदिलाबाद की उपयुक्त भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाने का पुरजोर आग्रह किया. 

DRDL प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी प्रक्रिया तेज करने की मांग

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से एक अहम रक्षा सुविधा, विशेष रूप से महबूबनगर जिले के देवराकादरा में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) या रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला (DRDL) परियोजना के लिए मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया, जिसे स्थापना के लिए पहले ही चुना जा चुका है.

मुख्यमंत्री के साथ आए राज्य प्रतिनिधिमंडल में सड़क और भवन विभाग के विशेष सचिव विकास राज, प्रधान सचिव केएस श्रीनिवास राजू, सचिव माणिक राज और समन्वय के विशेष सचिव अद्वैत कुमार सिंह शामिल थे, जो इन रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा सहयोग के प्रति प्रशासन की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

यह रणनीतिक बैठक तेलंगाना में वैश्विक एविएशन निवेश को आकर्षित करने और राष्ट्रीय रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करती है. आदिलाबाद को MRO कार्यों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तावित करके राज्य का लक्ष्य रोजगार के बड़े अवसर पैदा करना है. देवराकादरा में प्रस्तावित रक्षा अनुसंधान परियोजना स्वदेशी रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में इस क्षेत्र की स्थिति को और मजबूत करेगी.

यह भी पढ़ेंः ‘BJP सरकार का बजट कोई नई...’, बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के DA बढ़ाने पर क्या बोले TMC सांसद

Published at : 23 Jun 2026 06:42 AM (IST)
Tags :
Revanth Reddy TELANGANA RAJNATH SINGH Adilabad Airport
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