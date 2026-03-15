Telangana: ‘ये सरकार आपकी, मैं आपका भाई...’, इफ्तार में CM रेवंत रेड्डी का भावुक संबोधन, जानें क्या-क्या कहा
Revanth Reddy in Hyderabad: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि आपकी दुआ से आज ये दुनिया बच रही है. आप लोग और हम लोग सब मिलकर इस देश की तरक्की के लिए आगे काम करेंगे.
रमजान के पवित्र महीने में हैदराबाद के LB स्टेडियम में आयोजित दावत-ए-इफ्तार कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक भावपूर्ण और सशक्त संबोधन दिया, जिसने वहां मौजूद हर शख्स के दिल को छू लिया. मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समुदाय से सीधे दिल की बात करते हुए कहा कि यह सरकार उनकी अपनी सरकार है और वे उनके भाई हैं.
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, ‘ये सरकार आपकी है. मैं आपका भाई हूं. हम सब मिलकर आगे तेलंगाना राज्य को ले जाने के लिए कोशिश करेंगे. इस सरकार के लिए आपकी दुआ बहुत जरूरी है.’ उनके इन शब्दों ने उपस्थित लोगों में एक गहरी भावनात्मक लहर पैदा कर दी और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठा.
वैश्विक अशांति को लेकर क्या बोले मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री ने वैश्विक अशांति और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों पर भी सीधे और बेबाक अंदाज में बात की. उन्होंने कहा, ‘आज आप लोग देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे हालात हैं, आज जो भी जंग चल रही है एक तरफ से, हिंदुस्तान में भी अपने बीच में ये आग लगाने के लिए कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं, मगर उस चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना है.’ यह बयान मौजूदा सियासी और सामाजिक माहौल में एक स्पष्ट और साहसिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.
आपकी दुआ से आज ये दुनिया बच रही है- रेड्डी
रमजान की पवित्रता और इस्लामी शिक्षाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘रमजान का महीना बहुत पवित्र महीना है. इस महीने में आप लोग पांच बार नमाज पढ़ना, अच्छे काम करना, कुरान पढ़ना. कुरान जो मोहम्मद साहब ने हमें दिया, वो कुरान पढ़कर अच्छा करने के लिए, इस पूरे देश को और इस दुनिया को बचाने के लिए आप लोग दुआ मांगते हैं.’
मुख्यमंत्री ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, ‘आपकी दुआ से आज ये दुनिया बच रही है. आप लोग और हम लोग सब मिलकर इस देश की तरक्की के लिए आगे काम करेंगे.’ उनके इस संबोधन ने इफ्तार के इस आयोजन को महज एक धार्मिक कार्यक्रम से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के एक ऐतिहासिक मंच में तब्दील कर दिया.
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Source: IOCL