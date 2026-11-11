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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकृष्णा नदी के पानी पर तेलंगाना का कड़ा रुख, CM रेवंत रेड्डी की बड़ी बैठक

कृष्णा नदी के पानी पर तेलंगाना का कड़ा रुख, CM रेवंत रेड्डी की बड़ी बैठक

कृष्णा नदी के पानी को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी ने सिंचाई विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की.उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 11 Nov 2026 11:07 AM (IST)
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कृष्णा नदी के पानी को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक खींचतान तेज हो गई है. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना का उचित हिस्सा सुरक्षित करने की रणनीति बनाने के लिए सिंचाई विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. एक प्रमुख क्षेत्रीय समाचार चैनल के अनुसार, हैदराबाद में हुई यह बैठक ऐसे अहम समय पर हुई है जब राज्य 'ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल' के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहा है. यह ट्रिब्यूनल 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम' के तहत पानी के बंटवारे की देखरेख करता है.

इस समीक्षा बैठक में पूरी तैयारी पर जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने राज्य के हितों की रक्षा के लिए मजबूत दस्तावेजों जैसे पुराने फैसलों और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया. रेवंत रेड्डी पहले भी कह चुके हैं कि कृष्णा बेसिन का एक बड़ा हिस्सा तेलंगाना में होने के बावजूद, राज्य बनने के बाद से ही पानी के बंटवारे में तेलंगाना को उसका उचित हिस्सा नहीं मिला है. उन्होंने कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी में अपना सही हिस्सा पाने के लिए कड़ा रुख अपनाने की बात कही है.

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सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया

बैठक में ट्रिब्यूनल का अंतिम फैसला आने से पहले 'कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड' के हस्तक्षेपों को लेकर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का सुझाव दिया है. उन्होंने तब तक बोर्ड के फैसलों का विरोध करने की बात कही है, जब तक कि पानी का बंटवारा तय न हो जाए. साथ ही, उन्होंने पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए 'टेलीमेट्री सिस्टम' लगाने पर जोर दिया, ताकि पानी के बहाव की रियल-टाइम निगरानी की जा सके. इससे पहले, इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल से कहा था कि वह एक तय समय सीमा के भीतर पानी के बंटवारे का अनुपात तय करे, क्योंकि इसमें काफी देरी हो रही थी.

इस समीक्षा बैठक के नतीजों से आने वाले हफ्तों में तेलंगाना की कानूनी और प्रशासनिक रणनीति तय होगी. चूंकि राज्य के किसान और कृषि क्षेत्र काफी हद तक इसी पानी पर निर्भर हैं, इसलिए सरकार के लिए पानी का उचित हिस्सा हासिल करना, राज्य के संसाधनों के अधिकारों की रक्षा करने की उसकी प्रतिबद्धता की एक बड़ी परीक्षा होगी. अब सिंचाई विभाग को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है, जिसमें अब तक हुए नुकसान का ब्योरा होगा. इससे ट्रिब्यूनल और अन्य मंचों के सामने तेलंगाना का पक्ष और मजबूत हो सकेगा.

ये भी पढ़ें: हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह का ट्रेड कंफर्म, IPL ने लगाई अंतिम मुहर

Published at : 11 Nov 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Krishna River Revant Reddy TELANGANA
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