हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना निकाय चुनाव: आधी आबादी को 'पूरी ताकत', महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के साथ सीटों का गणित तय

तेलंगाना निकाय चुनाव: आधी आबादी को 'पूरी ताकत', महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के साथ सीटों का गणित तय

तेलंगाना में स्थानीय शासन की बिसात बिछ चुकी है. कांग्रेस की रेड्डी सरकार ने राज्य की 121 नगर पालिकाओं और 10 नगर निगमों में आरक्षण के ढांचे को आधिकारिक तौर पर अंतिम रूप दे दिया है. 

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 18 Jan 2026 10:59 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना में स्थानीय शासन की बिसात बिछ चुकी है. राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित निकाय चुनावों की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए राज्य की 121 नगर पालिकाओं और 10 नगर निगमों में आरक्षण के ढांचे को आधिकारिक तौर पर अंतिम रूप दे दिया है. 

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) मुख्यालय में शनिवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में नगर प्रशासन विभाग की निदेशक (सचिव) टी.के. श्रीदेवी ने इस आरक्षण सूची को सार्वजनिक किया. इस बार के चुनावों की सबसे बड़ी सुर्खी महिलाओं को दिया गया ऐतिहासिक 50 फीसदी आरक्षण है, जो राज्य की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को एक नए शिखर पर ले जाएगा.

आरक्षण की आधिकारिक घोषणा के अनुसार 10 प्रमुख नगर निगमों में मेयर पदों के लिए सामाजिक समीकरणों को बारीकी से साधा गया है. इसमें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए एक अनुसूचित जाति (SC) के लिए एक और पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए तीन सीटें आवंटित की गई हैं.

कोठागुडेम निगम ST वर्ग के लिए आरक्षित

विशिष्ट आवंटन की बात करें तो कोठागुडेम निगम को ST वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि रामगुंडम निगम में SC जनरल उम्मीदवार नेतृत्व करेंगे. पिछड़ा वर्ग (BC) की राजनीति में महबूबनगर निगम को 'BC महिला' के लिए आरक्षित कर एक मजबूत संकेत दिया गया है, जबकि मंचरियाल और करीमनगर निगमों में BC जनरल उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे.

जनरल महिला वर्ग के लिए कितनी सीटें

निगमों के अलावा 121 नगर पालिकाओं में भी स्पष्ट विभाजन किया गया है. यहां कुल 5 सीटें ST, 17 सीटें SC और 38 सीटें BC श्रेणियों के हिस्से आई हैं. महिलाओं के वर्चस्व को रेखांकित करते हुए सरकार ने ग्रेटर हैदराबाद (GHMC) के साथ-साथ खम्मम, नलगोंडा और निजामाबाद जैसे महत्वपूर्ण निगमों को 'जनरल महिला' (General Women) वर्ग के लिए सुरक्षित रखा है. वहीं, ग्रेटर वारंगल कॉर्पोरेशन को 'जनरल कैंडिडेट्स' के लिए खुला रखा गया है, जहां मुकाबला सबसे दिलचस्प होने की उम्मीद है.

यह घोषणा तेलंगाना की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है. 2026 के इन चुनावों में 50 फीसदी महिला कोटा न केवल वैधानिक अनिवार्यता है, बल्कि यह जमीनी स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन की एक बड़ी कोशिश है. जानकार मानते हैं कि इस आरक्षण नीति से कई दिग्गज राजनीतिक घरानों के समीकरण बिगड़ सकते हैं, क्योंकि कई 'सेफ' मानी जाने वाली सीटें अब आरक्षित श्रेणी में चली गई हैं.

ये भी पढ़ें

2200 करोड़ करोड़ के घोटाले में अदालत का बड़ा फैसला, SRS ग्रुप के दो कारोबारियों को किया भगोड़ा घोषित 

Published at : 18 Jan 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Women Reservation CONGRESS Telangana Civic Poll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार? कह दी बड़ी बात
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ मंदिर में अब नहीं बना पाएंगे रील, चारधाम यात्रा में मोबाइल ले जाने पर लगेगा बैन
केदारनाथ मंदिर में अब नहीं बना पाएंगे रील, चारधाम यात्रा में मोबाइल ले जाने पर लगेगा बैन
बॉलीवुड
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
क्रिकेट
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
Advertisement

वीडियोज

Prayagraj Magh Mela 2026: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ | ABP News
Sansani:वीडियो में कैद एक 'मुर्दे' का दर्द | Crime News
DGCA ने Indigo पर 22.20 करोड़ का लगाया जुर्माना, CEO-COO को भी दी गई चेतावनी
Owaisi ने Maharashtra में कैसे कर दिया बड़ा 'खेला'?
Maharashtra में फिर 'ढाई-ढाई' साल वाला मेयर फार्मूला होगा लागू?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार? कह दी बड़ी बात
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ मंदिर में अब नहीं बना पाएंगे रील, चारधाम यात्रा में मोबाइल ले जाने पर लगेगा बैन
केदारनाथ मंदिर में अब नहीं बना पाएंगे रील, चारधाम यात्रा में मोबाइल ले जाने पर लगेगा बैन
बॉलीवुड
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
क्रिकेट
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
इंडिया
कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी शून्य, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, यूपी-बिहार में भी बढ़ी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी शून्य, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, यूपी-बिहार में भी बढ़ी ठंड
इंडिया
Telangana: सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को बनाया हनीट्रैप का शिकार, धमकी देकर वसूले लाखों रुपए
सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को जाल में फंसाकर किया गंदा काम!
ट्रेंडिंग
"छोटा पैकेट बड़ा धमाका" इस बच्ची के डांस स्टेप्स देखकर तो माइकल जैक्सन भी शरमा जाए, वीडियो देख बोले यूजर्स
शिक्षा
हार नहीं मानी, हौसले से बनाई IAS की पहचान; पढ़ें नमामि बंसल की कहानी
हार नहीं मानी, हौसले से बनाई IAS की पहचान; पढ़ें नमामि बंसल की कहानी
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget