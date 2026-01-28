Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना की राजनीतिक गलियारों में बुधवार (28 जनवरी, 2026) को एक अहम और सनसनीखेज घटना घटी. बीआरएस नेता और तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता की उपस्थिति में आल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) और तेलंगाना जागृति के बीच एक रणनीतिक गठबंधन का ऐलान किया गया. आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए तेलंगाना जागृति के उत्साही उम्मीदवार फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रतीक चिह्न 'शेर' पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे.

पार्टी की बुधवार (28 जनवरी, 2026) की शाम को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस दौरान AIFB के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष जावेद लतीफ और उपाध्यक्ष के. बुच्ची रेड्डी ने कविता के समक्ष औपचारिक रूप से इस गठजोड़ की घोषणा की. यह महज चुनावी तालमेल नहीं है, बल्कि दोनों संगठनों ने भविष्य में भी साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है. बैठक में विस्तार से चर्चा करते हुए नगर निकाय चुनावों में पार्टी प्रत्याशियों को लेकर रणनीति बनाई गई.

किस-किस ने जताया समर्थन?

इस महत्वपूर्ण मुलाकात में AIFB के कनवीनर जोजी रेड्डी, केंद्रीय समिति सदस्य आर. वी. आर. प्रसाद, तेज दीप रेड्डी और कोंडा दयानंद समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. साथ ही IYL के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य और महासचिव कृष्णमूर्ति भी शामिल हुए. जागृति की ओर से वित्त सचिव के. नरेंदर और विभिन्न जिलों के प्रमुख सचिवों ने भी इस सहयोग के लिए समर्थन व्यक्त किया.

तेलंगाना की राजनीति में नए समीकरण बनने की पूरी संभावना

यह विकास इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेलंगाना जागृति आमतौर पर एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के रूप में जानी जाती है, लेकिन अब यह सीधे चुनावी मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेगी. फॉरवर्ड ब्लॉक का 'शेर' चिह्न राज्य की जनता के बीच पहले से मौजूद है और जागृति कार्यकर्ताओं के जुड़ने से इसका आधार और मजबूत हो सकता है. इस समझौते से तेलंगाना की स्थानीय राजनीति में नए समीकरण बनने की पूरी संभावना है.

