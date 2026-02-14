हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना निकाय चुनाव में AIMIM का शानदार प्रदर्शन, नगरपालिकाओं और नगर निगमों में कुल 69 सीटों पर दर्ज की जीत

तेलंगाना निकाय चुनाव में AIMIM का शानदार प्रदर्शन, नगरपालिकाओं और नगर निगमों में कुल 69 सीटों पर दर्ज की जीत

तेलंगाना के हालिया नगर निकाय चुनावों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नगरपालिकाओं और नगर निगमों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 14 Feb 2026 07:29 AM (IST)
तेलंगाना के हालिया नगर निकाय चुनावों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नगरपालिकाओं और नगर निगमों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. जारी अंतिम परिणामों के अनुसार, AIMIM ने कुल 69 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें नगरपालिकाओं में 47 सीटें और नगर निगमों की 22 सीटें शामिल हैं.

नगरपालिकाओं की बात करें तो AIMIM ने कुल 15 अलग-अलग नगरपालिकाओं में 47 सीटें जीती हैं. सबसे शानदार प्रदर्शन भैंसा और बोधन में देखने को मिला, जहां पार्टी ने दोनों जगह 12-12 सीटें जीतकर अपना वर्चस्व साबित किया. इसके अलावा आदिलाबाद में 6 सीटें और निर्मल में 3 सीटें जीतकर पार्टी ने उत्तर तेलंगाना क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई.

तेलंगाना में मजबूत हो रही AIMIM 
अन्य नगरपालिकाओं में भी AIMIM ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें जहीराबाद, नारायणपेट और जगित्याल में 2-2 सीटें, जबकि संगारेड्डी, कागजनगर, गडवाल, कोहिर, कोडंगल, विकाराबाद, आर्मूर और तंदूर में 1-1 सीट शामिल हैं. यह प्रदर्शन दर्शाता है कि AIMIM अब केवल कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न जिलों में अपनी पैठ बना रही है.

कितनी सीटों पर जीत दर्ज की
नगर निगम चुनावों में AIMIM ने कुल 22 सीटों पर जीत हासिल की. इनमें सबसे अधिक सफलता निजामाबाद नगर निगम में मिली, जहां पार्टी ने 14 सीटें जीतकर अपना प्रभाव दिखाया. इसके अलावा करीमनगर और महबूबनगर नगर निगमों में 3-3 सीटें और नलगोंडा नगर निगम में 2 सीटें जीतकर पार्टी ने इन शहरी क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई.

इन चुनाव परिणामों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि AIMIM धीरे-धीरे अपने पारंपरिक गढ़ से बाहर निकलकर तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में अपना आधार मजबूत कर रही है. खासकर उत्तर और पश्चिम तेलंगाना के नगरपालिकाओं में पार्टी की सफलता यह दर्शाती है कि AIMIM को स्थानीय स्तर पर बढ़ता समर्थन मिल रहा है.

कुल मिलाकर नगरपालिकाओं में 47 सीटें, नगर निगमों में 22 सीटें और कुल 69 सीटों की जीत AIMIM के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है. यह प्रदर्शन आने वाले विधानसभा और अन्य स्थानीय चुनावों के लिए पार्टी के आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा.

