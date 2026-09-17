सीएम रेवंत रेड्डी ने बढ़ाया तेलंगाना का सियासी पारा, निजाम को बताया बेहतरीन शासक

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के एक बयान ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने हैदराबाद के निजाम के शासन और राज्य के विकास में उनके योगदान की तारीफ करते हुए उन्हें बेहतरीन शासकों में से एक बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि निज़ाम ने जमीन से मिलने वाले लगान की आय का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे और संस्थानों के निर्माण में लगाया, जिनमें से कई आज भी तेलंगाना की पहचान और विकास की रीढ़ बने हुए हैं.

निजाम को बताया महान शासक

एक कार्यक्रम में बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि निजाम एक महान सम्राट और शासक थे, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया. उन्होंने कहा कि निजाम ने जमीन के लगान के महत्व को सही तरीके से समझा और अपने शासनकाल में इससे होने वाली आय का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी वजह से निज़ाम को बेहतरीन शासकों में से एक माना जाता है. उन्होंने कहा, निजाम सागर प्रोजेक्ट, निजाम शुगर फैक्ट्री, निजाम कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्डिंग, हाई कोर्ट, सिटी कॉलेज और उस्मानिया हॉस्पिटल ये सभी प्रोजेक्ट आज भी चल रहे हैं.

आलोचकों को दिया जवाब

रेवंत रेड्डी का यह बयान उन लोगों के लिए जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जो लगातार निज़ाम के शासन की आलोचना करते रहे हैं. निजाम 1947 में भारत की आजादी से पहले हैदराबाद राज्य के शासक थे. आजादी के बाद हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय से पहले तक निज़ाम का शासन था.

मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में निजाम के योगदान का बचाव करते हुए कहा कि लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए भी उन्हें याद रखना चाहिए. हालांकि, उनके इस बयान पर उन आलोचकों की प्रतिक्रिया आने की संभावना है, जो यह तर्क देते हैं कि जिस समय राज्य आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा था, उस समय निजाम ही सत्ता में थे.

राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज होने के आसार

रेवंत रेड्डी का यह रुख कई लोगों के लिए हैरानी भरा माना जा रहा है, क्योंकि टीडीपी प्रमुख निजाम के मुखर आलोचक रहे हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री के बयान पर अलग-अलग राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है.

एक तरफ मुख्यमंत्री ने उन संस्थानों और परियोजनाओं के निर्माण के लिए निज़ाम की तारीफ की है, जो आज भी हैदराबाद और तेलंगाना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वहीं, उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि निजाम ने जमीन के लगान से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे और संस्थानों के निर्माण में लगाया था.

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