गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासीएम रेवंत रेड्डी ने बढ़ाया तेलंगाना का सियासी पारा, निजाम को बताया बेहतरीन शासक

सीएम रेवंत रेड्डी ने बढ़ाया तेलंगाना का सियासी पारा, निजाम को बताया बेहतरीन शासक

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने निजाम को बेहतरीन शासकों में से एक बताते हुए उनके शासन और राज्य के विकास में योगदान की तारीफ की. उनके इस बयान के बाद राज्य का राजनीतिक पारा चढ़ सकता है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 17 Sep 2026 09:28 AM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के एक बयान ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने हैदराबाद के निजाम के शासन और राज्य के विकास में उनके योगदान की तारीफ करते हुए उन्हें बेहतरीन शासकों में से एक बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि निज़ाम ने जमीन से मिलने वाले लगान की आय का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे और संस्थानों के निर्माण में लगाया, जिनमें से कई आज भी तेलंगाना की पहचान और विकास की रीढ़ बने हुए हैं.

निजाम को बताया महान शासक

एक कार्यक्रम में बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि निजाम एक महान सम्राट और शासक थे, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया. उन्होंने कहा कि निजाम ने जमीन के लगान के महत्व को सही तरीके से समझा और अपने शासनकाल में इससे होने वाली आय का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी वजह से निज़ाम को बेहतरीन शासकों में से एक माना जाता है. उन्होंने कहा, निजाम सागर प्रोजेक्ट, निजाम शुगर फैक्ट्री, निजाम कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्डिंग, हाई कोर्ट, सिटी कॉलेज और उस्मानिया हॉस्पिटल ये सभी प्रोजेक्ट आज भी चल रहे हैं.

आलोचकों को दिया जवाब

रेवंत रेड्डी का यह बयान उन लोगों के लिए जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जो लगातार निज़ाम के शासन की आलोचना करते रहे हैं. निजाम 1947 में भारत की आजादी से पहले हैदराबाद राज्य के शासक थे. आजादी के बाद हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय से पहले तक निज़ाम का शासन था.

मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में निजाम के योगदान का बचाव करते हुए कहा कि लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए भी उन्हें याद रखना चाहिए. हालांकि, उनके इस बयान पर उन आलोचकों की प्रतिक्रिया आने की संभावना है, जो यह तर्क देते हैं कि जिस समय राज्य आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा था, उस समय निजाम ही सत्ता में थे.

राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज होने के आसार

रेवंत रेड्डी का यह रुख कई लोगों के लिए हैरानी भरा माना जा रहा है, क्योंकि टीडीपी प्रमुख निजाम के मुखर आलोचक रहे हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री के बयान पर अलग-अलग राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है.

एक तरफ मुख्यमंत्री ने उन संस्थानों और परियोजनाओं के निर्माण के लिए निज़ाम की तारीफ की है, जो आज भी हैदराबाद और तेलंगाना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वहीं, उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि निजाम ने जमीन के लगान से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे और संस्थानों के निर्माण में लगाया था.

यह भी पढ़िएः 'सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर...', अमित शाह ने यूं दी PM मोदी को जन्मदिन की बधाई

 

Published at : 17 Sep 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Nizam Revanth Reddy TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
इंडिया
रात का समय, खराब मौसम और 2 आतंकी ढेर, उधमपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी
रात का समय, खराब मौसम और 2 आतंकी ढेर, उधमपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी
इंडिया
'सभी मंत्री दिल्ली में रहें', आया आदेश, क्या कैबिनेट का होने वाला है विस्तार?
'सभी मंत्री दिल्ली में रहें', आया आदेश, क्या कैबिनेट का होने वाला है विस्तार?
इंडिया
PM Modi Birthday Live: PM मोदी के जन्मदिन पर अमित शाह-राजनाथ सिंह ने दी बधाई, राष्ट्रपति ने क्या कहा
LIVE: PM मोदी के जन्मदिन पर अमित शाह-राजनाथ सिंह ने दी बधाई, राष्ट्रपति ने क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सभी मंत्री दिल्ली में रहें', आया आदेश, क्या कैबिनेट का होने वाला है विस्तार?
'सभी मंत्री दिल्ली में रहें', आया आदेश, क्या कैबिनेट का होने वाला है विस्तार?
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव: टीचर के साथ मारपीट, विरोध में उतरे मोतीलाल के शिक्षक
DUSU चुनाव से पहले बवाल! टीचर के साथ मारपीट, विरोध में उतरे मोतीलाल के शिक्षक
इंडिया
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
आईपीएल 2026
IPL 2027 ऑक्शन से पहले 3 सबसे बड़े ट्रेड सबको चौंका देंगे
IPL 2027 ऑक्शन से पहले 3 सबसे बड़े ट्रेड सबको चौंका देंगे
बॉलीवुड
क्या पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी प्रीति जिंटा? 'वाइब' एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब
क्या पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी प्रीति जिंटा? 'वाइब' एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब
इंडिया
PM मोदी के जन्मदिन पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'Guys बताओ...'
PM मोदी के जन्मदिन पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'Guys बताओ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
76 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
76 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
इंडिया
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget