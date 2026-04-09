तेलंगाना में दरिंदगी की हद! आंगनवाड़ी शिक्षिका को पेड़ से बांधकर पीटा, 5 आरोपियों पर केस दर्ज

तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के कंगटी मंडल के रासोल गांव से एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यहां कुछ ग्रामीणों ने एक आंगनवाड़ी शिक्षिका को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीट दिया. इस घटना ने समाज में कानून और इंसानियत दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता की पहचान वसंत कुमारी के रूप में हुई है, जो गांव में आंगनवाड़ी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं. आरोप है कि कुछ ग्रामीणों ने उनके पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए गुस्से में आकर वसंत कुमारी को निशाना बनाया. हैरानी की बात यह है कि जिस विवाद से उनका कोई सीधा संबंध नहीं था, उसी के चलते उन्हें इस तरह की क्रूरता का सामना करना पड़ा.

पेड़ से बांध कर दी पिटाई

बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले वसंत कुमारी को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और फिर उनके साथ मारपीट की. इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने घटना का विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी नहीं माने. यह पूरी घटना गांव में सनसनी का कारण बन गई है. घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और पांच ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

पुलिस ने दिलाया भरोसा

मामले पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं ग्रामीण समाज में बढ़ती असहिष्णुता और कानून के प्रति लापरवाही को दर्शाती हैं. वहीं, महिला संगठनों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

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