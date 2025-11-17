Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







तेलंगाना के हैदराबाद के कई घरों में आज मौत का मातम पसरा है. सऊदी अरब में बस हादसे में जान गंवाने वाले जायरीनों के परिजनों के दर्द को महसूस करते हुए तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश सरकार ने आज सोमवार (17 नवंबर, 2025) को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक शवास्थी के परिवार को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यह फैसला उस पीड़ा को कम करने का एक प्रयास है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता वाली इस बैठक में मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई और उनके परिजनों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया गया. वहीं, सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित न रहते हुए, तेलंगाना मंत्रिमंडल ने एक मानवीय पहल भी की है. राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में एक आधिकारिक टीम सऊदी अरब भेजी जाएगी.

AIMIM विधायक और अल्पसंख्यक समुदाय के वरिष्ठ अधिकारी जाएगी सऊदी

इस टीम में एक AIMIM विधायक और अल्पसंख्यक समुदाय का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे, ताकि मामले की गंभीरता को समझा जा सके और वहां के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाया जा सके. सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह है कि हर मृतक के परिवार के दो सदस्यों को सऊदी ले जाया जाएगा.

मृतक लोगों का सऊदी अरब में होगा अंतिम संस्कार

दुर्घटना में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार सऊदी अरब में ही किया जाएगा. परिजनों को अपने प्रियजनों को विदा करने के लिए उस धरती पर जाना पड़ेगा, जहां उनकी जिंदगी की आखिरी सांसें रुकी थीं. सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए हरसंभव सहायता मुहैया कराने का वादा किया है, ताकि पीड़ित परिवारों को इस कठिन घड़ी में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

