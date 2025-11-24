Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







तेलंगाना के वरंगल जिले के पार्वतीगिरि मंडल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स पर शादी की तलाश कर रहे युवाओं की नींद उड़ा दी है. एक युवक को शादी का झांसा देकर एक महिला और उसके नकली परिजन 2 लाख रुपये नकद और 8 तोला सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए. पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यह कोई एक वारदात नहीं, बल्कि एक सुनियोजित ठगी का एक पैटर्न है, जिसका शिकार पहले भी दो अन्य युवक हो चुके हैं.

मामले के अनुसार, पार्वतीगिरि मंडल का एक युवक एक प्रसिद्ध मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपने लिए जीवनसाथी तलाश रहा था. इसी दौरान उसकी मुलाकात एक युवती से हुई. बातचीत आगे बढ़ी और युवती ने अपने माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों के साथ युवक के घर आकर मुलाकात की. सब कुछ ठीक लगने पर परिवारों की सहमति से दोनों की शादी संपन्न हो गई, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही नई दुल्हन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया. वह एक दिन बहाने से घर से निकली और फिर कभी लौटकर नहीं आई. जब युवक और उसका परिवार उसे ढूंढने निकले तो उन्हें एक झटका लगा. अलमारी में रखे 2 लाख रुपये नकद और 8 तोला सोने के जेवरात गायब थे.

पीड़ित युवक ने पुलिस के पास दर्ज कराई शिकायत

पीड़ित युवक ने तुरंत स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. जब पुलिस ने जांच शुरू की, तो पता चला कि जो लोग युवती के परिजन होने का दावा करके सगाई और शादी में शामिल हुए थे, वे सभी किराये के एक्टर थे. युवती ने अपनी पहचान और पता भी झूठा बताया था. सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस को जानकारी मिली कि यह युवती एक सीरियल ठग है, जिसने इसी तरह के झांसे में आकर पहले वरंगल और आसपास के जिलों में दो अन्य युवकों को अपना शिकार बनाया था.

बेंगलुरु पुलिस ने लोगों को किया आगाह

फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी महिला और उसके साथियों की तलाश में कई टीमों का गठन किया गया है. इस मामले ने एक बार फिर ऑनलाइन शादी की असुरक्षा को उजागर किया है. पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वे किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पर किसी से संपर्क करने से पहले उसकी पूरी जानकारी, पता और परिवार के बारे में अच्छी तरह से जांच-परख कर लें और किसी भी लेन-देन में जल्दबाजी न करें.

यह भी पढ़ेंः PNB फ्रॉड केस में मेहुल चौकसी के खिलाफ बड़ा एक्शन, ED ने लिक्विडेटर को 4 फ्लैट किए हैंडओवर