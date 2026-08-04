क्या है 'काला जादू' विवाद? तेलंगाना में कांग्रेस-BRS में छिड़ी जुबानी जंग

TPCC चीफ महेश कुमार गौड़ के एक BRS विधायक पर काले जादू के आरोपों ने तेलंगाना में नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जिससे कांग्रेस और BRS खेमों के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है. इन बयानों से पूरे राज्य में विवाद छिड़ गया है; विपक्ष ने इन दावों को राजनीतिक मकसद से प्रेरित और बेहद आपत्तिजनक बताया है.

यह विवाद अब तेलंगाना की राजनीति में टकराव का नया केंद्र बन गया है, जिस पर दोनों तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसे लेकर जनता के बीच भी गरमा-गरम बहस शुरू हो गई है. कर्नाटक के मूकांबिका मंदिर में BRS नेता टी. हरीश राव पर 'ब्लैक मैजिक' (काला जादू) की रस्में निभाने का आरोप लगने के बाद तेलंगाना में राजनीतिक विवाद छिड़ गया है. यह विवाद हरीश राव पर लगे आरोपों और BRS नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया के इर्द-गिर्द घूमता है, लेकिन इन दावों की पुष्टि अभी नहीं हुई है.

महेश कुमार गौड़ का क्या आरोप?

TPCC प्रमुख महेश कुमार गौड़ ने हरीश राव पर 'ब्लैक मैजिक' की रस्मों के लिए मंदिर जाने का आरोप लगाया और उन्हें उन तारीखों पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताने की चुनौती दी. जानकारी में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं ने इन कथित दौरों को राजनीतिक मकसद से जोड़ा और दावा किया कि हरीश राव और अन्य BRS नेता रेवंत रेड्डी सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे थे.

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दासोजू श्रवण ने खारिज किए आरोप

BRS MLC दासोजू श्रवण ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इन्हें हिंदू मान्यताओं और मूकांबिका मंदिर की पवित्रता का अपमान बताया. उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निजी हमले करने का आरोप लगाया और कहा कि मंदिर जाने को गलत तरीके से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, उन्होंने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कहीं.

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