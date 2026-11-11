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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने की कोशिश', कांग्रेस के 'भारत समिट' पर बीजेपी का हमला

'राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने की कोशिश', कांग्रेस के 'भारत समिट' पर बीजेपी का हमला

तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस समिट पर बेतहाशा पैसा खर्च कर रही है, जबकि तेलंगाना में छात्र अपनी रुकी हुई फीस वापसी का इंतजार कर रहे हैं.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 11 Nov 2026 10:01 PM (IST)
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तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने हैदराबाद में होने वाले कांग्रेस के 'भारत समिट' पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे विदेशी ताकतों के समर्थन वाला 'भारत-विरोधी समिट' करार दिया और आरोप लगाया कि यह राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से फिर से लॉन्च करने की एक सोची-समझी कोशिश है. 

नामपल्ली स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए, राव ने दावा किया कि जल्द ही होने वाला यह कार्यक्रम 'प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल' के प्रभाव में आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस संगठन के संबंध विदेशी अरबपतियों से हैं और इसका एजेंडा दुनिया भर में रेजीम-चेंज करना है.

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राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस समिट पर बेतहाशा पैसा खर्च कर रही है, जबकि तेलंगाना में छात्र अपनी रुकी हुई फीस वापसी का इंतजार कर रहे हैं, किसान कल्याणकारी लाभों की बाट जोह रहे हैं और सरकारी कर्मचारी अपने बकाया भुगतान में देरी से जूझ रहे हैं. उन्होंने 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "कर्ज में डूबी तेलंगाना सरकार अपने वादे पूरे करने में तो असमर्थ है, लेकिन राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से फिर से लॉन्च करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार है." 

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'तेलंगाना का खजाना गांधी परिवार के पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) के लिए नहीं है.' उन्होंने यह भी दावा किया कि इस समिट का मकसद दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों के सामने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करना है.

बीजेपी नेता ने 'प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल' पर कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत में भी कुछ ऐसा ही करने की योजना है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस संगठन के प्रतिनिधिमंडलों से अलग-अलग मुलाकात की है और राहुल गांधी के इसके प्रतिनिधियों के साथ पुराने संबंध सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद हैं. बीजेपी ने यह भी घोषणा की है कि इस कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी के हैदराबाद दौरे के दौरान वे काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे.

कांग्रेस ने इस समिट का बचाव किया है. तेलंगाना के आईटी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने कहा कि राहुल गांधी पहले से ही एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेता हैं, जिन्हें फिर से लॉन्च करने की कोई जरूरत नहीं है. पार्टी नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि इस कार्यक्रम में दुनिया भर से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि जुटेंगे, जो लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन और बदलती वैश्विक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे. साथ ही, यह कार्यक्रम भारत और दुनिया के लिए राहुल गांधी के विजन पर केंद्रित होगा. यह शिखर सम्मेलन HITEX प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया जा रहा है और उम्मीद है कि राहुल गांधी कार्यक्रम के किसी एक दिन इसमें शामिल होंगे.

Published at : 11 Nov 2026 10:01 PM (IST)
Tags :
BJP Rahul Gandhi Telangana News
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