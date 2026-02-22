हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, कामारेड्डी में कार्यकर्ताओं से मिलने का था प्लान, जानें मामला

तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, कामारेड्डी में कार्यकर्ताओं से मिलने का था प्लान, जानें मामला

बीजेपी विधायक कटिपल्ली वेंकट रमना रेड्डी के शिविर कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हमले के बाद कामारेड्डी में तनाव बढ़ गया. तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव को पुलिस ने घर में नजरबंद किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 22 Feb 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव को रविवार (22 फरवरी) को कामारेड्डी की प्रस्तावित यात्रा से पहले शनिवार देर रात घर में नजरबंद कर दिया गया. फोन पर बात करते हुए राव ने कहा कि पुलिस ने मुझे आज रात घर में नजरबंद कर दिया है.

बीजेपी विधायक कटिपल्ली वेंकट रमना रेड्डी के शिविर कार्यालय पर कथित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हमले के बाद कामारेड्डी में तनाव बढ़ गया. राव ने बंसवाड़ा में पत्थरबाजी के पीड़ितों से मिलने की योजना बनाई थी. 20-21 फरवरी को कामारेड्डी कस्बे में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुईं.

यह तनाव सरकारी डिग्री कॉलेज की जमीन को लेकर हुए विवाद के कारण भड़का, जिसमें बीजेपी विधायक कटिपल्ली वेंकट रमना रेड्डी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता, विशेष रूप से शब्बीर अली, इस जमीन को अवैध रूप से बेच रहे हैं या उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं.

पत्थरबाजी के दौरान घायल हो गए थे कई नेता

ANI के मुताबिक शनिवार को हुए विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता की गाड़ी पलट दी गई और पत्थरबाजी हुई, जिससे पार्टी के कई नेता घायल हो गए. तेलंगाना बीजेपी ने दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कथित दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन करने की योजना बना रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं की गिरफ्तारी की भी निंदा की.

राव ने तर्क दिया कि हिंसा पीड़ितों से मिलने से रोका जाना यह संदेश है कि सरकार विपक्ष को नागरिकों के साथ खड़े नहीं होने देगी. राव ने फोन पर पुष्टि की कि उन्हें तारनाका स्थित उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया है. 

केंद्रीय मंत्री ने बताया तानाशाही
केंद्रीय मंत्री बंदी संजय समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार की रणनीति को तानाशाही और राजनीतिक विफलताओं को छिपाने का प्रयास बताया है. तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र राव ने नगर निगम चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पहली बार पार्टी किसी नगर निगम में महापौर और उप महापौर दोनों पदों पर जीत हासिल करने में सफल रही है.

राव ने इस बात पर जोर दिया कि आदिलाबाद, कामारेड्डी और निजामाबाद में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वे बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हुए हैं.

ये भी पढ़ें

'नेपाल के GenZ आंदोलन से प्रेरित था AI समिट में कांग्रेस का शर्टलेस प्रोटेस्ट', दिल्ली पुलिस का दावा

Published at : 22 Feb 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
BJP Telangana House Arrest N Ramachandra Rao
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, कामारेड्डी में कार्यकर्ताओं से मिलने का था प्लान, जानें मामला
तेलंगाना BJP अध्यक्ष को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, कामारेड्डी में कार्यकर्ताओं से मिलने का था प्लान
इंडिया
Namo Bharat Meerut Metro LIVE: मेरठ से दिल्ली कनेक्टिविटी को पीएम मोदी देंगे नई रफ्तार, नमो भारत और मेरठ मेट्रो का करेंगे उद्घाटन
Namo Bharat Meerut Metro Live: मेरठ से दिल्ली कनेक्टिविटी को पीएम मोदी देंगे नई रफ्तार, नमो भारत और मेरठ मेट्रो का करेंगे उद्घाटन
इंडिया
'जो खेलता है, वही खिलता है...', 'मन की बात' के दौरान PM मोदी ने कनाडा टीम का क्यों किया जिक्र?
'जो खेलता है, वही खिलता है...', 'मन की बात' के दौरान PM मोदी ने कनाडा टीम का क्यों किया जिक्र?
इंडिया
'समाज जब तक हिंदू भावना में एकजुट रहेगा, दुनिया की...', जयपुर में बोले RSS नेता दत्तात्रेय होसबले
'समाज जब तक हिंदू भावना में एकजुट रहेगा, दुनिया की...', जयपुर में बोले RSS नेता दत्तात्रेय होसबले
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Meerut: 55 मिनट में 82 KM का सफर...जानें नमो भारत कॉरिडोर की खास बातें | Meerut Metro
PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
क्रिकेट
Watch: 'लग रहा है जैसे शादी...', एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा का मजाकिया अंदाज, विराट कोहली की भी छूटी हंसी
Watch: 'लग रहा है जैसे शादी...', एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा का मजाकिया अंदाज, विराट कोहली की भी छूटी हंसी
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
शिक्षा
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
यूटिलिटी
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget