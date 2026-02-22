तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव को रविवार (22 फरवरी) को कामारेड्डी की प्रस्तावित यात्रा से पहले शनिवार देर रात घर में नजरबंद कर दिया गया. फोन पर बात करते हुए राव ने कहा कि पुलिस ने मुझे आज रात घर में नजरबंद कर दिया है.

बीजेपी विधायक कटिपल्ली वेंकट रमना रेड्डी के शिविर कार्यालय पर कथित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हमले के बाद कामारेड्डी में तनाव बढ़ गया. राव ने बंसवाड़ा में पत्थरबाजी के पीड़ितों से मिलने की योजना बनाई थी. 20-21 फरवरी को कामारेड्डी कस्बे में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुईं.

यह तनाव सरकारी डिग्री कॉलेज की जमीन को लेकर हुए विवाद के कारण भड़का, जिसमें बीजेपी विधायक कटिपल्ली वेंकट रमना रेड्डी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता, विशेष रूप से शब्बीर अली, इस जमीन को अवैध रूप से बेच रहे हैं या उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं.

पत्थरबाजी के दौरान घायल हो गए थे कई नेता

ANI के मुताबिक शनिवार को हुए विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता की गाड़ी पलट दी गई और पत्थरबाजी हुई, जिससे पार्टी के कई नेता घायल हो गए. तेलंगाना बीजेपी ने दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कथित दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन करने की योजना बना रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं की गिरफ्तारी की भी निंदा की.

राव ने तर्क दिया कि हिंसा पीड़ितों से मिलने से रोका जाना यह संदेश है कि सरकार विपक्ष को नागरिकों के साथ खड़े नहीं होने देगी. राव ने फोन पर पुष्टि की कि उन्हें तारनाका स्थित उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया है.

केंद्रीय मंत्री ने बताया तानाशाही

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार की रणनीति को तानाशाही और राजनीतिक विफलताओं को छिपाने का प्रयास बताया है. तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र राव ने नगर निगम चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पहली बार पार्टी किसी नगर निगम में महापौर और उप महापौर दोनों पदों पर जीत हासिल करने में सफल रही है.

राव ने इस बात पर जोर दिया कि आदिलाबाद, कामारेड्डी और निजामाबाद में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वे बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हुए हैं.

ये भी पढ़ें

'नेपाल के GenZ आंदोलन से प्रेरित था AI समिट में कांग्रेस का शर्टलेस प्रोटेस्ट', दिल्ली पुलिस का दावा