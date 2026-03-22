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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइस राज्य की सरकार ने लिया बड़ा फैसला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए 38 हजार स्मार्टफोन

इस राज्य की सरकार ने लिया बड़ा फैसला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए 38 हजार स्मार्टफोन

पोषण ट्रैकर केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया एक महत्वपूर्ण डिजिटल शासन उपकरण है. पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से 14 प्रकार की जानकारियां दर्ज करेंगी.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Mar 2026 11:41 PM (IST)
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तेलंगाना सरकार ने राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. राज्य सरकार ने 38,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नए मोबाइल फोन उपलब्ध कराने का फैसला किया है और इसके लिए फोन की खरीद भी पूरी कर ली गई है. इन फोनों के जरिए कार्यकर्ताएं प्रतिदिन पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से 14 प्रकार की जानकारियां दर्ज करेंगी.

पोषण ट्रैकर केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया एक महत्वपूर्ण डिजिटल शासन उपकरण है. यह ऐप आंगनवाड़ी केंद्रों की गतिविधियों, कार्यकर्ताओं की सेवा वितरण और लाभार्थियों गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, 0-6 वर्ष के बच्चों और किशोरियों का 360 डिग्री दृश्य प्रदान करता है.

ऐप के जरिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रियल टाइम ट्रैक करेंगी ये जानकारी

इस ऐप के ज़रिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बच्चों का वजन, ऊंचाई, पोषण की स्थिति और टीकाकरण जैसी जानकारियां रियल टाइम में दर्ज कर सकती हैं. कागज़ी रजिस्टरों की जगह अब डिजिटल प्रविष्टियाँ होंगी जिससे पर्यवेक्षक तुरंत डेटा देख सकेंगे  मासिक रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा.

पोषण ट्रैकर ऐप में 24 भारतीय भाषाएं उपलब्ध

पोषण ट्रैकर ऐप 24 भाषाओं में उपलब्ध है जिसमें हिंदी और तेलुगु भी शामिल हैं. यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भौतिक रजिस्टरों को डिजिटाइज और स्वचालित करता है जिससे उनके कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है. पोषण ट्रैकर ऐप पहले से ही देश भर में 10.12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर कर रहा है और 2026 तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर इसका पूर्ण क्रियान्वयन लक्षित है.

तेलंगाना में यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के दूरदराज़ और जनजातीय इलाकों में कुपोषण एक गंभीर समस्या रही है. नए स्मार्टफोन मिलने से आंगनवाड़ी शिक्षिकाएं रोजाना 14 प्रकार की जानकारियां बच्चे का वजन, मां की स्वास्थ्य स्थिति, पूरक पोषण वितरण, गृह भ्रमण, टीकाकरण की स्थिति समेत अन्य विवरण सीधे ऐप में दर्ज कर सकेंगी. यह ऐप कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले इलाकों में भी ऑफलाइन काम करता है डेटा बाद में अपलोड हो जाता है.

Published at : 22 Mar 2026 11:39 PM (IST)
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