2 KG गोल्ड के साथ लाखों रुपए जब्त, तेलंगाना में रिश्वतखोर अतिरिक्त कलेक्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन

तेलंगाना में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई तेज हो गई है. हनुमकोंडा जिले के निलंबित अतिरिक्त कलेक्टर आररामदा वेंकट रेड्डी के खिलाफ बुधवार (21 जनवरी, 2026) को की गई छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है. 5 दिसंबर, 2025 को 60,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद, जांच में सामने आई अनुपातहीन संपत्ति के मद्देनजर आज हैदराबाद, नालगोंडा और मिर्यालगुड़ा में उनके कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई.

इस दौरान अधिकारियों ने करीब 10 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त किया है, जिसमें 2 किलोग्राम सोना और 30 लाख रुपये नकद शामिल हैं.

तेलंगाना शिक्षा विभाग में प्रभारी संयुक्त सचिव पद पर थे वेंकट रेड्डी

यह पूरा मामला गत 5 दिसंबर, 2025 का है, जब ACB ने वेंकट रेड्डी को एक प्राइवेट स्कूल क्रिएटिव मॉडल स्कूल के नवीनीकरण फाइल को प्रोसेस करने के एवज में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. वह तेलंगाना शिक्षा विभाग में प्रभारी संयुक्त सचिव के पद पर भी कार्यरत थे.

हालांकि, जांच के दौरान यह मामला सिर्फ रिश्वतखोरी तक सीमित नहीं रहा और खुलासा हुआ कि यह हिमशैल का सिर्फ ऊपरी हिस्सा था. आरोपी अधिकारी के आवास पर हुई तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नकदी और संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं.

छापेमारी में 2 किलो सोना, 30 लाख कैश और बैंक में मिले 42 लाख रुपये

विस्तृत जांच और छापेमारी में अधिकारियों ने उनके पास से 2 किलोग्राम सोना (जिसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 32 लाख रुपये है), 30 लाख रुपये नकद और बैंक लॉकर में रखे 42 लाख रुपये को जब्त किया है. संपत्तियों के मामले में, उनके पास एलबी नगर में एक आलीशान घर, एक विला और 10 प्लॉट्स का गोदाम मिला है. अवैध साधनों से अर्जित इन संपत्तियों की कुल कीमत 10 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से काफी अधिक है.

दस्तावेजों, बैंक खातों और संपत्तियों की गहनता से जांच कर रहे अधिकारी

वर्तमान में ACB की टीमें हैदराबाद, नालगोंडा और मिर्यालगुड़ा में सक्रिय है और छापेमारी जारी रखे हुए हैं. अधिकारी सभी जब्त किए गए दस्तावेजों, बैंक खातों और संपत्तियों की गहनता से जांच कर रहे हैं. यह कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश देती है. जल्द ही अधिकारी अपनी रिपोर्ट दर्ज करेंगे और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

