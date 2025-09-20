तेलंगाना में नशेड़ी पिता की क्रूरता, 12 माह की बेटी को जमीन पर पटका, अस्पताल में मौत

तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जिसने पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया है. नशे में चूर एक पिता ने अपनी 12 माह की मासूम बेटी की क्रूरता से पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह घटना शुक्रवार (19 सितंबर, 2025) को रात प्रियंका कॉलोनी में हुई.

यहां वेंकटेश नामक आरोपी ने अपनी पत्नी से झगड़े के दौरान बच्ची की रोने की आवाज से खफा होकर उसे जमीन पर पटक दिया और लातें मारीं. गंभीर रूप से घायल बच्ची ने शनिवार (20 सितंबर, 2025) को सुबह सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया.

बच्ची को जमीन पर पटका

पुलिस के अनुसार, आरोपी वेंकटेश एक मजदूर है, जो नियमित रूप से शराब का सेवन करता है. शुक्रवार रात वह नशे में घर लौटा. पत्नी ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनकी एक साल की बेटी भविग्ना जोर-जोर से रोने लगी. पड़ोसियों के आने का डर देखकर वेंकटेश ने गुस्से में बच्ची को पैरों से पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया और फिर कई लातें मारी.

बच्ची के सिर पर गहरी चोटें आईं और आंतरिक रक्तस्राव हो गया. परिवार के सदस्यों ने तुरंत उसे सूर्यापेट के सरकारी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रखा. मगर सुबह होते ही भविग्ना की सांसें थम गईं.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

स्थानीय पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया है. सूर्यापेट थाना प्रभारी एन. बालू नायक ने बताया, 'आरोपी वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर की चोटें और आंतरिक क्षति को मौत का कारण बताया गया है. हम घरेलू हिंसा और शराब के दुरुपयोग के पहलुओं की जांच कर रहे हैं.' यह घटना क्षेत्र में आक्रोश की लहर पैदा कर रही है. महिला संगठनों ने इसे बाल हिंसा का जघन्य उदाहरण बताते हुए कड़ी सजा की मांग की है.

