हैदराबाद में 3 साल की मासूम पर आवारा कुत्ते ने किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर; घटना CCTV में कैद

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के खैराताबाद इलाके के श्रीनिवास नगर में मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को एक दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अपने घर के बाहर खेल रही तीन साल की मासूम बच्ची पर एक आवारा कुत्ते ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया. पीड़ित बच्ची की पहचान शार्वी के रूप में हुई है, जिसे तत्काल बंजारा हिल्स स्थित रेनबो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है. यह दिल दहला देने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे.

घटना के दौरान का सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शार्वी अपने घर के सामने सुरक्षित माहौल में खेल रही थी. तभी, अचानक एक आवारा कुत्ता वहां पहुंचा और बिना किसी उकसावे के उस पर झपट्टा मार दिया. फुटेज में देखा जा सकता है कि कुत्ता बच्ची को अपने पंजों में दबोचने की कोशिश करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है. हमला इतना अचानक और तेज था कि छोटी बच्ची को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है. शोर सुनकर आए पड़ोसियों और परिजनों ने कड़ी मशक्कत के बाद कुत्ते को भगाकर बच्ची को बचाया.

घटना हैदराबाद में आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों को करती है उजागर

यह मामला हैदराबाद शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के मुद्दे को एक बार फिर से गंभीर रूप से उजागर करता है. शहर के कई आवासीय इलाकों से लोगों के आवारा कुत्तों के डर के चलते घरों से बाहर निकलने में हिचकिचाहट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. खैराताबाद जैसे प्रमुख और सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में भी अगर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो यह प्रशासन की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है. स्थानीय लोगों का आक्रोश अब गहराता जा रहा है और उन्होंने GHMC से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है.

शार्वी के शरीर पर कई गंभीर चोट, डॉक्टर बोले- खतरे से है बाहर

वर्तमान में डॉक्टरों की टीम शार्वी पर लगातार नजर बनाए हुए है. हमले में उसके शरीर पर कई जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि उसकी जान को खतरा नहीं है. पुलिस ने मामले की सूचना ले ली है और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए जांच शुरू कर दी है. यह घटना उन सभी माता-पिता के लिए एक चेतावनी बनकर सामने आई है, जो अपने बच्चों को बिना निगरानी के खेलने के लिए छोड़ देते हैं.

