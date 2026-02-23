हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana Maoists: माओवादी पार्टी को बड़ा झटका! केंद्रीय सचिव देवजी और पोलितब्यूरो सदस्य मल्ला राजी रेड्डी ने डाले हथियार

Telangana Maoists: माओवादी पार्टी को बड़ा झटका! केंद्रीय सचिव देवजी और पोलितब्यूरो सदस्य मल्ला राजी रेड्डी ने डाले हथियार

Telangana Maoists: तेलंगाना में केंद्रीय माओवादी पार्टी के दो बड़े नेताओं देव जी और मल्ला राजी रेड्डी ने SIB के सामने आत्मसमर्पण किया. संगठन को लगा बड़ा झटका.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 11:06 AM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना में माओवादी संगठन की रीढ़ को हिलाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पार्टी के दो अग्रणी नेताओं ने हिंसा का रास्ता त्यागकर समर्पण कर दिया है. वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय माओवादी पार्टी के सचिव देव जी और पोलिटब्यूरो सदस्य मल्ला राजी रेड्डी ने हाल ही में तेलंगाना स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो (SIB) के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. यह घटना उस वक्त घटित हुई जब राज्य की खुफिया एजेंसियां लगातार संगठन के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाए हुए थीं. सूत्रों का कहना है कि यह समर्पण पिछले कुछ दिनों की गुप्त बातचीत और पुलिस की सक्रिय रणनीति का नतीजा है, जिसमें दोनों नेताओं ने मुख्यधारा में वापसी का फैसला किया है.

इस घटना का असर इसलिए भी गहरा माना जा रहा है क्योंकि देव जी को संगठन का मस्तिष्क माना जाता था. वह केंद्रीय सचिव के पद पर तैनात थे और पार्टी के फैसलों और रणनीति को तय करने में उनकी अहम भूमिका थी. वहीं, मल्ला राजी रेड्डी पोलिटब्यूरो सदस्य होने के साथ-साथ संगठन के अनुभवी और मजबूत स्तंभों में से एक थे. दोनों नेताओं के सामने आत्मसमर्पण करने से तेलंगाना में सक्रिय माओवादी इकाइयों में खलबली मची हुई है. एसआईबी (SIB) के अधिकारियों ने इस पूरे मामले को बड़ी सूझबूझ और गोपनीयता के साथ संभाला है. मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों नेता लंबे समय से संगठन की कार्यप्रणाली और अंदरूनी कलह से असंतुष्ट थे, जिसके चलते उन्होंने बंदूक की जगह शांति का साथ चुना.

बंदूक के साथ गुलाब की नीति

पिछले कुछ वर्षों में तेलंगाना पुलिस और SIB ने माओवादियों को समर्पण कराने के लिए बंदूक के साथ गुलाब की नीति अपनाई है. इसका नतीजा यह है कि कई जिलों से माओवाद का खत्म होने की राह दिख रही है. मल्ला राजी रेड्डी का इतिहास रहा है कि वह जंगलों में सक्रिय रहे और उनके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज थे, लेकिन सरकार की पुनर्वास नीति ने उन्हें वापस लौटने का मौका दिया है. अधिकारियों का मानना है कि जब संगठन के इतने बड़े पदाधिकारी समर्पण करते हैं, तो यह पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है कि हिंसा का रास्ता अब समाप्त हो चुका है. इस समर्पण से तेलंगाना के आदिवासी इलाकों में शांति स्थापित करने में एक नया मुकाम हासिल किया गया है.

Published at : 23 Feb 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Maoists TELANGANA SIB
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Telangana Maoists: माओवादी पार्टी को बड़ा झटका! केंद्रीय सचिव देवजी और पोलितब्यूरो सदस्य मल्ला राजी रेड्डी ने डाले हथियार
माओवादी पार्टी को बड़ा झटका! केंद्रीय सचिव देवजी और पोलितब्यूरो सदस्य मल्ला राजी रेड्डी ने डाले हथियार
इंडिया
Karnataka Government: ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
इंडिया
'गांधी जी भारत के नहीं पाकिस्तान के...', BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल, राष्ट्रपिता पर क्या कह गए यतनल?
'गांधी जी भारत के नहीं पाकिस्तान के...', BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल, राष्ट्रपिता पर क्या कह गए यतनल?
इंडिया
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
Advertisement

वीडियोज

AI Summit में हंगामे का 'मास्टरमाइंड' कौन? Mukesh Sharma की तलाश में 3 शहरों में छापेमारी!
AI Summit Controversy : प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का 'हंटर'! कई युवा नेता हिरासत में ! | Congress |
Rajkot Bulldozer Action: राजकोट में महा-बुलडोजर अभियान! , 1400 घरों को किया जमींदोज | Breaking News
T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका से हार..अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? | Ind Vs SA | Team India
Rajkot Demolition: आंखों के सामने मलबे में तब्दील हुए घर, बिलख-बिलख कर रोईं महिलाएं!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
इंडिया
Karnataka Government: ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ट्रेंडिंग
Video: गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
जनरल नॉलेज
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget