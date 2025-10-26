हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सत्ता और कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज...', चिराग पासवान के बारे में पूछे गए सवाल पर बोले तेजस्वी यादव

'सत्ता और कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज...', चिराग पासवान के बारे में पूछे गए सवाल पर बोले तेजस्वी यादव

बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के मुस्लिम मुख्यमंत्री वाले बयान को महत्वहीन बताया. उन्होंने चिराग पर NDA में असहज होने और सत्ता के लिए समझौता करने का आरोप लगाया.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 26 Oct 2025 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक बयानबाजी बढ़ती जा रही है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव ने शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान के बयान पर पलटवार किया, जिसमें पासवान ने आरोप लगाया था कि 2005 में उनके पिता रामविलास पासवान चाहते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री मुस्लिम हो, लेकिन RJD ने इसका समर्थन नहीं किया.

तेजस्वी यादव ने कहा, "चिराग पासवान जो भी कहते हैं या नहीं कहते, उसका कोई महत्व नहीं है. असली सवाल यह है कि उनकी दूरदृष्टि क्या है?" उन्होंने यह भी कहा कि चिराग वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में असहज महसूस कर रहे हैं. तेजस्वी ने चिराग के परिवार और एनडीए के बीच हुए विवाद का जिक्र करते हुए कहा, "एनडीए वालों ने चिराग के परिवार को आग लगा दी. चिराग सत्ता के लालच में NDA के साथ हैं और इसके लिए अपने आदर्शों से समझौता कर रहे हैं. इसलिए उनके बयान महत्वपूर्ण नहीं माने जाते."

चिराग पासवान ने RJD पर साधा निशाना

चिराग पासवान ने RJD पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी बिहार में न तो मुस्लिम मुख्यमंत्री देने के लिए तैयार है और न ही उपमुख्यमंत्री. उन्होंने ट्विटर (X) पर लिखा, "2005 में मेरे नेता, मेरे पिता, स्व. रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक की कुर्बानी दी, फिर भी RJD ने उनका समर्थन नहीं किया. आज 2025 में भी RJD मुस्लिम मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं है. अगर आप हमेशा बंधक वोट बैंक बने रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगा?"

2005 में बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए दो बार चुनाव हुए थे, क्योंकि फरवरी में हुए पहले चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं आया था. उस समय NDA (जदयू + BJP) को 92 सीटें मिलीं, RJD को 75, LJP को 29 और कांग्रेस को 10 सीटें मिलीं. RJD कांग्रेस और LJP के साथ सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि LJP ने समर्थन केवल तब देने की शर्त रखी थी जब मुख्यमंत्री मुस्लिम बने. चूंकि सरकार नहीं बन सकी, साल के अंत में फिर से चुनाव हुए, जिसमें NDA ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई.

चुनावी माहौल को और गर्म कर रही है बयानबाजी

तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच यह बयानबाजी बिहार चुनावों के माहौल को और गर्म कर रही है और यह स्पष्ट हो रहा है कि धर्म और जाति के मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा सभी समुदायों के लोगों के साथ समान दृष्टिकोण रखती है और उन्हें सत्ता या सम्मान के लिए किसी समुदाय को बांधने की नीति नहीं अपनानी चाहिए.

ये भी पढ़ें-

India-China Flight: भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट, कोलकाता एयरपोर्ट से आज उड़ान भरेगा प्लेनो

Published at : 26 Oct 2025 02:40 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan LJP RJD TEJASHWI YADAV Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: 'NDA बताए उनका सीएम फेस कौन है?'- NDA के आरोपों पर Tejaswi Yadav का पलटवार
Lucknow News: एक्सप्रेस-वे पर चलती AC बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी यात्री
Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर की विंटर वेकेशन की कोजी तस्वीरें
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
नौकरी
RRB Recruitment: रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
ब्यूटी
Should we Shampoo Daily: बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget