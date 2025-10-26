बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक बयानबाजी बढ़ती जा रही है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव ने शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान के बयान पर पलटवार किया, जिसमें पासवान ने आरोप लगाया था कि 2005 में उनके पिता रामविलास पासवान चाहते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री मुस्लिम हो, लेकिन RJD ने इसका समर्थन नहीं किया.

तेजस्वी यादव ने कहा, "चिराग पासवान जो भी कहते हैं या नहीं कहते, उसका कोई महत्व नहीं है. असली सवाल यह है कि उनकी दूरदृष्टि क्या है?" उन्होंने यह भी कहा कि चिराग वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में असहज महसूस कर रहे हैं. तेजस्वी ने चिराग के परिवार और एनडीए के बीच हुए विवाद का जिक्र करते हुए कहा, "एनडीए वालों ने चिराग के परिवार को आग लगा दी. चिराग सत्ता के लालच में NDA के साथ हैं और इसके लिए अपने आदर्शों से समझौता कर रहे हैं. इसलिए उनके बयान महत्वपूर्ण नहीं माने जाते."

#WATCH | Patna, Bihar | Mahagathbandhan CM candidate and RJD leader Tejashwi Yadav says, "Bihar is the poorest state in India, with the lowest per capita income. People still have to migrate for education, healthcare, and employment. There are no factories or investments in the… pic.twitter.com/ZVloCjfMKR — ANI (@ANI) October 25, 2025

चिराग पासवान ने RJD पर साधा निशाना

चिराग पासवान ने RJD पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी बिहार में न तो मुस्लिम मुख्यमंत्री देने के लिए तैयार है और न ही उपमुख्यमंत्री. उन्होंने ट्विटर (X) पर लिखा, "2005 में मेरे नेता, मेरे पिता, स्व. रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक की कुर्बानी दी, फिर भी RJD ने उनका समर्थन नहीं किया. आज 2025 में भी RJD मुस्लिम मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं है. अगर आप हमेशा बंधक वोट बैंक बने रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगा?"

2005 में बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए दो बार चुनाव हुए थे, क्योंकि फरवरी में हुए पहले चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं आया था. उस समय NDA (जदयू + BJP) को 92 सीटें मिलीं, RJD को 75, LJP को 29 और कांग्रेस को 10 सीटें मिलीं. RJD कांग्रेस और LJP के साथ सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि LJP ने समर्थन केवल तब देने की शर्त रखी थी जब मुख्यमंत्री मुस्लिम बने. चूंकि सरकार नहीं बन सकी, साल के अंत में फिर से चुनाव हुए, जिसमें NDA ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई.

2005 में मेरे नेता मेरे पिता स्व. रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी - तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया।



राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था, आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, न… — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) October 25, 2025

चुनावी माहौल को और गर्म कर रही है बयानबाजी

तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच यह बयानबाजी बिहार चुनावों के माहौल को और गर्म कर रही है और यह स्पष्ट हो रहा है कि धर्म और जाति के मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा सभी समुदायों के लोगों के साथ समान दृष्टिकोण रखती है और उन्हें सत्ता या सम्मान के लिए किसी समुदाय को बांधने की नीति नहीं अपनानी चाहिए.

