दुबई एयर शो में शुक्रवार (21 नवंबर) को हुए तेजस फाइटर जेट हादसे में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश स्याल शहीद हो गए. इस दर्दनाक घटना की जानकारी उनके पिता को सबसे पहले यूट्यूब के जरिए मिली. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निवासी जगन नाथ स्याल एयर शो से जुड़े वीडियो देख रहे थे, तभी अचानक उन्हें तेजस क्रैश की खबर दिखाई दी और कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई.

रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल जगन नाथ स्याल के अनुसार, उन्होंने एक दिन पहले ही बेटे से बात की थी. नमांश ने उनसे कहा था कि उनकी परफॉर्मेंस टीवी या यूट्यूब पर जरूर देखना. पिता बताते हैं कि शाम करीब 4 बजे वीडियो खोजते हुए उन्हें क्रैश की सूचना दिखी. थोड़ी देर बाद छह वायुसेना अधिकारी घर पहुंचे, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि कुछ बेहद गंभीर हुआ है. नमांश का परिवार इस समय कोयंबटूर में है. उनकी पत्नी कोलकाता में ट्रेनिंग कर रही हैं, जबकि माता-पिता पिछले दो हफ्तों से अपनी 7 साल की पोती आर्या की देखभाल कर रहे थे.

नमांश स्याल का करियर

नमांश स्याल की शुरुआती पढ़ाई डलहौजी, आर्मी पब्लिक स्कूल योल कैंट, धर्मशाला और सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा में हुई. NDA से पास होने के बाद 2009 में वे भारतीय वायुसेना में शामिल हुए. पिता बताते हैं कि नमांश पढ़ाई में बेहद होनहार था और हमेशा बड़े सपने देखकर उन्हें पूरा करने का जुनून रखता था. बेटे की शहादत ने परिवार को पूरी तरह टूटने पर मजबूर कर दिया है. मां वीना स्याल गहरे सदमे में हैं. अधिकारियों ने परिजनों को बताया कि पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया में करीब दो दिन लग सकते हैं.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी श्रद्धांजलि

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नमांश को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दुबई एयर शो में तेजस दुर्घटना में वीर सपूत नमांश स्याल की शहादत बेहद दुखद है. राष्ट्र ने एक साहसी और कर्तव्यनिष्ठ योद्धा खो दिया है. कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर हेमराज बैरवा ने कहा कि प्रशासन परिवार की हर संभव मदद कर रहा है.

