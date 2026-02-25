हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावायुशक्ति एक्सरसाइज से एलसीए तेजस बाहर, नलिया एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों से मामला गरमाया

वायुशक्ति एक्सरसाइज से एलसीए तेजस बाहर, नलिया एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों से मामला गरमाया

वायुशक्ति एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के 77 फाइटर जेट और 43 हेलीकॉप्टर एक साथ करीब 12 हजार किलो बारूद के जरिए पूरी दुनिया को अपना फायर-पावर डेमो दिखाने जा रहे हैं.

By : नीरज राजपूत | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 25 Feb 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

पोखरण फायरिंग रेंज में शुक्रवार (27 फरवरी) को होने जा रही भारतीय वायुसेना की सबसे घातक एक्सरसाइज वायुशक्ति से स्वदेशी एलसीए तेजस फाइटर जेट बाहर हो गया है क्योंकि गुजरात के नलिया एयरबेस पर हुई दुर्घटना के बाद वायुसेना के सभी तेजस लड़ाकू विमानों को ग्राउंडेड कर दिया गया है.

7 फरवरी को नलिया में लैंडिंग के वक्त, तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. ऐसे में टेक्निकल खामी का पता लगाने के लिए, वायुसेना के सभी लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस की उड़ान पर रोक लगा दी गई है. पिछले दो वर्षों में एलसीए तेजस की ये तीसरी दुर्घटना की घटना थी. इससे पहले पिछले साल दुबई एयर शो में भी एक एलसीए तेजस क्रैश हो गया था. वर्ष 2024 में भी पोखरण फायरिंग रेंज में एक एक्सरसाइज के दौरान, तेजस क्रैश हो गया था.

इस बीच, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में नलिया एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर, तेजस के क्षतिग्रस्त मलबे को जारी कर दिया गया है. माना जा रहा है कि दुर्घटना के दौरान, तेजस के एयरफ्रेम क्षतिग्रस्त हो गए थे और जांच पूरी होने तक रनवे के करीब पड़े हुए हैं. घटना के बाद हालांकि, तेजस बनाने वाली सरकारी एविएशन कंपनी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने दावा किया था कि तकनीकी खराबी के चलते, मामूली दुर्घटना हुई है.

शुक्रवार को होने वाली वायुशक्ति एक्सरसाइज में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ, वायुसेना की ताकत की समीक्षा करेंगे. इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी पोखरण में मौजूद रहेंगे. भारतीय वायुसेना के 77 फाइटर जेट और 43 हेलीकॉप्टर एक साथ करीब 12 हजार किलो बारूद के जरिए पूरी दुनिया को अपना फायर-पावर डेमो दिखाने जा रहे हैं.

दो वर्ष में एक बार होने वाली वायुशक्ति एक्सरसाइज में इस वर्ष रफाल (राफेल) और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे. एक्सरसाइज के दौरान ऑपरेशन सिंदूर (7-10 मई) में किए गए हमलों को भी पोखरण रेंज में सिम्युलेट किया जाएगा. साथ में देशवासियों को वायुसेना की ताकत से रूबरू करा जाएगा. एक्सरसाइज का एक उद्देश्य, देश के युवाओं को वायुसेना के प्रति आर्कषित करना भी है.

एक्सरसाइज के जरिए चीन और पाकिस्तान को भी एक मैसेज देने की तैयारी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चीन और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ गठजोड़ देखा गया था. चीन के फाइटर जेट और एयर टू एयर मिसाइलों के अलावा सैटेलाइट ने भी भारतीय वायुसेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान से साझा की थी.

पहलगाम नरसंहार (22 अप्रैल, 2025) का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को तबाह करने के साथ, पाकिस्तान के 11 एयरबेस और दो रडार स्टेशन को जबरदस्त बमबारी से बर्बाद किया था. ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारतीय वायुसेना ने कई बड़ी एक्सरसाइज का आयोजन किया है, लेकिन वायुशक्ति के जरिए इतना बड़ा फायर पावर डेमो पहली बार किया जा रहा है.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 25 Feb 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Tejas Indian Air Force IAF
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वायुशक्ति एक्सरसाइज से एलसीए तेजस बाहर, नलिया एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों से मामला गरमाया
वायुशक्ति एक्सरसाइज से एलसीए तेजस बाहर, नलिया एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों से मामला गरमाया
इंडिया
NIT Warangal Controversy: NIT वारंगल में डायरेक्टर ने खुद किया हनुमान चालीसा का पाठ, VHP के आरोपों को गलत साबित किया
NIT वारंगल में डायरेक्टर ने खुद किया हनुमान चालीसा का पाठ, VHP के आरोपों को गलत साबित किया
इंडिया
'एयर एम्बुलेंस में ब्लैक बॉक्स लगाना जरूरी नहीं', क्या हैं नियम, जानें चतरा विमान क्रैश की कैसे होगी जांच
'एयर एम्बुलेंस में ब्लैक बॉक्स लगाना जरूरी नहीं', क्या हैं नियम, जानें चतरा विमान क्रैश की कैसे होगी जांच
इंडिया
क्या हादसे के बाद लड़की से सीट बदली? गोवा थार एक्सीडेंट में नया मोड़, भोपाल के टूरिस्ट की मौत
क्या हादसे के बाद लड़की से सीट बदली? गोवा थार एक्सीडेंट में नया मोड़, भोपाल के टूरिस्ट की मौत
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जनरल नॉलेज
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
ट्रेंडिंग
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
हेल्थ
Chhainsa Village: हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget