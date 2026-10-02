चीन की नींद उड़ाने वाली खबर! तवांग में जुटेंगे 20 देश, बीजिंग को भी बुलावा

अरुणाचल प्रदेश का तवांग इस महीने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है. पर्यटन मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में करीब 20 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है. इनमें चीन के प्रतिनिधियों को भी न्योता भेजा गया है.

इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट पर्यटन मंत्रालय का सालाना कार्यक्रम है. इसे हर साल पूर्वोत्तर के अलग-अलग राज्यों में आयोजित किया जाता है. इसका मकसद पूर्वोत्तर भारत के पर्यटन को देश और दुनिया के सामने बढ़ावा देना और विदेशी टूर ऑपरेटरों और भारतीय पर्यटन कारोबारियों के बीच संपर्क बढ़ाना है.

सिक्किम में हुआ था कार्यक्रम

2025 में यह कार्यक्रम सिक्किम में आयोजित हुआ था. पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक, 13वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट में 19 देशों के 39 अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल स्टेकहोल्डर्स ने हिस्सा लिया था. इनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, थाईलैंड और इजरायल जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल थे. करीब 90 घरेलू टूर ऑपरेटर भी कार्यक्रम में पहुंचे थे.

चीन को न्योता क्यों अहम माना जा रहा है?

तवांग में इस कार्यक्रम का आयोजन ऐसे समय हो रहा है, जब भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद है. चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताता है और इसे 'जांगनान' या 'दक्षिणी तिब्बत' कहता है. भारत चीन के इस दावे को स्वीकार नहीं करता और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताता रहा है. हालांकि, तवांग में होने वाला टूरिज्म मार्ट एक पर्यटन और कारोबार से जुड़ा कार्यक्रम है. सूत्रों के मुताबिक, चीन समेत सभी भाग लेने वाले देशों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजे गए हैं. अंतिम तौर पर कौन-कौन प्रतिनिधि शामिल होंगे, इसकी पुष्टि कार्यक्रम की तारीख के करीब हो सकती है.

2018 में भी चीन के टूर ऑपरेटर पहुंचे थे

चीन के सरकारी प्रतिनिधियों की भागीदारी इस तरह के कार्यक्रमों में आम नहीं रही है. हालांकि, पहले चीन के निजी टूर ऑपरेटरों के ऐसे आयोजनों में शामिल होने के उदाहरण मिलते हैं. इसका कारण कार्यक्रम में होने वाली B2B बैठकें और पर्यटन कारोबार के लिए साझेदारी की संभावनाएं हैं. 2018 में अगरतला में हुए इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट में कई देशों के 60 से ज्यादा टूर ऑपरेटर प्रतिनिधि शामिल हुए थे. इनमें चीन के निजी पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि भी शामिल थे.

अरुणाचल के 27 स्थानों के नाम भी दर्ज किए गए

तवांग में टूरिज्म मार्ट का आयोजन उस समय हो रहा है, जब केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं के नाम सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों में दर्ज किए हैं. गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य इन जगहों की सही पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों के बीच इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है. सूची में लोंगजू, माजा, बीसा, ज़ो ला, रिज़ा ला, पुकुर ला, थग ला, संभो सरोवर, जसवंत गढ़, सागर, पद्मा, बैसाखी और कमलांग नगर समेत 27 नाम शामिल हैं.