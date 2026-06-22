हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराजस्थान में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने पर विवाद, ओवैसी ने गृहमंत्री शाह से कर डाली ये मांग

राजस्थान में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने पर विवाद, ओवैसी ने गृहमंत्री शाह से कर डाली ये मांग

AIMIM प्रमुख ने कहा कि मैंने AIMIM के बीकानेर जिला अध्यक्ष शफी जमील कासमी से बात की. उन्होंने बताया कि बीकानेर में चार और फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में नौ मस्जिदों और दरगाहों को पहले ही गिराया है.

Written By : मोहसिन अली |  Edited By: कार्तिक सागर |  Updated at : 22 Jun 2026 05:40 AM (IST)
Preferred Sources

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती ज़िलों में हाल ही में तेरह मस्जिदों और दरगाहों को पूरी तरह से गिराए जाने की कड़ी निंदा की है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तुरंत दखल देने की मांग की है ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के विवादास्पद तर्क के तहत की जा रही इस आक्रामक कार्रवाई को रोका जा सके. राजस्थान के सीमावर्ती ज़िलों बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में मस्जिदों, दरगाहों और मुसलमानों के दूसरे धार्मिक स्थलों को गिराने का सिलसिला चल रहा है.

AIMIM के बीकानेर जिला अध्यक्ष शफी जमील कासमी ने की बात

AIMIM प्रमुख ने कहा कि मैंने AIMIM के बीकानेर जिला अध्यक्ष शफी जमील कासमी से बात की. उन्होंने बताया कि बीकानेर में चार और फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में नौ मस्जिदों और दरगाहों को पहले ही गिराया जा चुका है. खबरों के मुताबिक, सैकड़ों दूसरे धार्मिक स्थलों को भी नोटिस भेजे गए हैं. जिन जगहों पर कार्रवाई हो रही है, उनमें जैसलमेर में रामगढ़-तानोत बाईपास रोड पर स्थित हज़रत महमूद शाह जिलानी की लगभग 250 साल पुरानी दरगाह भी शामिल है.

'मेरी जिंदगी में दो अहम 'भारतीय-पाकिस्तानी' लोग हैं...', आसिम मुनीर का जिक्र कर क्या बोले जेडी वेंस

इन ढांचों को गिराने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क

उन्होंने कहा कि इन ढांचों को गिराने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया जा रहा है. लेकिन, इन इलाकों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कभी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है. सिर्फ़ मुसलमानों के इबादतगाहों को ही निशाना बनाया जा रहा है.

अधिकारियों का क्या आरोप है?

अधिकारियों का आरोप है कि कुछ ढांचे चरागाह की ज़मीन पर बने हैं. जिन मामलों में यह साबित हुआ है कि ढांचे निजी ज़मीन पर बने हैं, वहाँ अब बिना मंज़ूरी या मंज़ूरी न होने का आरोप लगाया जा रहा है. अमित शाह, भेदभावपूर्ण और खास तौर पर निशाना बनाकर की जा रही यह तोड़-फोड़ गैर-कानूनी है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए.

इधर अमेरिका-ईरान में डील पर चर्चा, उधर इजरायल ने दक्षिणी गाजा में कर दी एयरस्ट्राइक, 2 की मौत

Published at : 22 Jun 2026 05:40 AM (IST)
Tags :
NEWS RAJASTHAN AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राजस्थान में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने पर विवाद, ओवैसी ने गृहमंत्री शाह से कर डाली ये मांग
राजस्थान में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने पर विवाद, ओवैसी ने गृहमंत्री शाह से की ये मांग
इंडिया
‘प्रियांक खरगे पहले इतिहास पढ़ें’, RSS प्रमुख के लिखे पत्र को लेकर VHP अध्यक्ष ने किया पलटवार
‘प्रियांक खरगे पहले इतिहास पढ़ें’, RSS प्रमुख के लिखे पत्र को लेकर VHP अध्यक्ष ने किया पलटवार
इंडिया
‘अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी...’, श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर
‘अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी...’, श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद बोले शशि थरूर
इंडिया
‘मूर्खों की जमात...’, कोलकाता में सड़क का नाम बदलने पर गरमाई सियासत, CM शुभेंदु के बयान पर कांग्रेस का पलटवार
‘मूर्खों की जमात...’, कोलकाता में सड़क का नाम बदलने पर गरमाई सियासत, CM शुभेंदु के बयान पर कांग्रेस का पलटवार
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
मेलोनी के बाद अब ट्रंप के निशाने पर इस देश के PM, कर दी चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बोले - 'वो बुरी तरह...'
अब ट्रंप के निशाने पर इस देश के पीएम, कर दी चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बोले - 'वो बुरी तरह...'
बिहार
बेगूसराय गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी नीतीश कुमार समेत 2 गिरफ्तार
बेगूसराय गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी नीतीश कुमार समेत 2 गिरफ्तार
क्रिकेट
वर्ल्ड रिकॉर्ड! ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं हरमनप्रीत कौर, कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं छू पाया ये आंकड़ा
वर्ल्ड रिकॉर्ड! ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं हरमनप्रीत कौर, कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं छू पाया ये आंकड़ा
बॉलीवुड
Sunday Box Office: 'कॉकटेल 2' के आगे सब पड़े फीके, 'पेद्दी' से ज्यादा कमाई कर रही सामंथा की फिल्म, जानें संडे कलेक्शन
'कॉकटेल 2' के आगे सब पड़े फीके, 'पेद्दी' से ज्यादा कमाई कर रही सामंथा की फिल्म, जानें संडे कलेक्शन
विश्व
'मेरी जिंदगी में दो अहम 'भारतीय-पाकिस्तानी' लोग हैं...', आसिम मुनीर का जिक्र कर क्या बोले जेडी वेंस
'मेरी जिंदगी में दो अहम 'भारतीय-पाकिस्तानी' लोग हैं...', आसिम मुनीर का जिक्र कर क्या बोले जेडी वेंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के इस काम की शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने की तारीफ, कहा- यह निर्णय सराहनीय
CM योगी के इस काम की शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने की तारीफ, कहा- यह निर्णय सराहनीय
ट्रेंडिंग
फिटनेस बनी काल! जिम करते हुए SOG अधिकारी को अचानक आ गई मौत- वीडियो देख कांप उठे यूजर्स
फिटनेस बनी काल! जिम करते हुए SOG अधिकारी को अचानक आ गई मौत- वीडियो देख कांप उठे यूजर्स
एग्रीकल्चर
Pearl Millet farming: बाजरे की खेती के लिए कितनी होती चाहिए बीज की मात्रा, क्या है 1 हेक्टेयर का हिसाब-किताब?
बाजरे की खेती के लिए कितनी होती चाहिए बीज की मात्रा, क्या है 1 हेक्टेयर का हिसाब-किताब?
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget