कुवैत में घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रही तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले की एक महिला का परेशान करने वाला वीडियो सामने आने के बाद राज्य प्रशासन सक्रिय हो गया है. महिला ने वीडियो में आरोप लगाया है कि कुवैत में उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और पिछले दो महीने से वेतन भी नहीं दिया गया है. उसने कल्लाकुरिची के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाते हुए उसे सुरक्षित भारत वापस लाने की अपील की है.

वीडियो में महिला की पहचान वनिता के तौर पर हुई है. वह सिर पर स्कार्फ बांधे हुए एक छोटे से कमरे में दिखाई दे रही है. हाथ जोड़कर वह कल्लाकुरिची कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से उसे बचाने और भारत वापस लाने की अपील करती नजर आ रही है.

वीडियो में बोली- अब और सहन नहीं कर सकती

वनिता ने वीडियो में कहा, मेरा नाम वनिता है और मैं कल्लाकुरिची जिले से हूं. मुझे विदेश आए तीन महीने हो गए हैं. यहां मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है. मैं कलेक्टर मैडम और पुलिस अधीक्षक मैडम से अपील करती हूं कि मुझे बचाकर मेरी मातृभूमि भारत वापस लाने में मदद करें. पिछले दो महीने से मुझे वेतन नहीं मिला है. अब मैं इसे और सहन नहीं कर सकती.

परिवार का पता लगाकर शिकायत दर्ज कराई

अधिकारियों ने पुष्टि की कि वनिता कल्लाकुरिची जिले की रहने वाली है. प्रशासन ने उसके परिवार का पता लगाया और उसकी मां समेत अन्य परिजनों से संपर्क किया. इसके बाद परिवार ने वनिता को सुरक्षित वापस लाने की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई.

मां ने एजेंट पर लगाया धोखा देने का आरोप

वनिता की मां वेन्निला ने आरोप लगाया कि कुवैत में नौकरी दिलाने के नाम पर एक एजेंट ने उनकी बेटी के साथ धोखा किया. उन्होंने बताया कि वनिता के एक बेटा और एक बेटी हैं. वह घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने की उम्मीद में कुवैत गई थी, लेकिन अब कथित तौर पर वहां प्रताड़ना का सामना कर रही है.

वेन्निला ने कहा, एजेंट ने उसे धोखा दिया. उसकी एक बेटी और एक बेटा है. उसे घरेलू काम के लिए वहां ले गए थे, लेकिन उसे प्रताड़ित किया जा रहा है. कृपया मेरी बेटी को जिंदा घर वापस ले आइए, कलेक्टर मैडम. मैं हाथ जोड़कर आपसे यह अपील करती हूं.

वनिता को वापस लाने की कोशिश शुरू

कल्लाकुरिची की पुलिस अधीक्षक शहनाज ने कहा कि वनिता को भारत वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस ने पुष्टि कर ली है कि वनिता इसी जिले की रहने वाली है. उसके परिवार का पता लगा लिया गया है और परिवार की ओर से शिकायत भी मिल गई है. इसके बाद परिवार को संबंधित अधिकारियों से जोड़ दिया गया है, ताकि आगे की कार्रवाई के जरिए वनिता को सुरक्षित वापस लाया जा सके.

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