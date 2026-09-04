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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुझे प्रताड़ित करते हैं, सैलरी भी नहीं देते...मुस्लिम देश से महिला ने भारत सरकार को Video मैसेज भेजा

मुझे प्रताड़ित करते हैं, सैलरी भी नहीं देते...मुस्लिम देश से महिला ने भारत सरकार को Video मैसेज भेजा

कुवैत में घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रही तमिलनाडु की वनिता ने एक वीडियो जारी कर प्रताड़ना और वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया है. वीडियो में वह भारत वापस लाने की गुहार लगाती नजर आई.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 04 Sep 2026 07:53 AM (IST)
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कुवैत में घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रही तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले की एक महिला का परेशान करने वाला वीडियो सामने आने के बाद राज्य प्रशासन सक्रिय हो गया है. महिला ने वीडियो में आरोप लगाया है कि कुवैत में उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और पिछले दो महीने से वेतन भी नहीं दिया गया है. उसने कल्लाकुरिची के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाते हुए उसे सुरक्षित भारत वापस लाने की अपील की है.

वीडियो में महिला की पहचान वनिता के तौर पर हुई है. वह सिर पर स्कार्फ बांधे हुए एक छोटे से कमरे में दिखाई दे रही है. हाथ जोड़कर वह कल्लाकुरिची कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से उसे बचाने और भारत वापस लाने की अपील करती नजर आ रही है.

वीडियो में बोली- अब और सहन नहीं कर सकती

वनिता ने वीडियो में कहा, मेरा नाम वनिता है और मैं कल्लाकुरिची जिले से हूं. मुझे विदेश आए तीन महीने हो गए हैं. यहां मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है. मैं कलेक्टर मैडम और पुलिस अधीक्षक मैडम से अपील करती हूं कि मुझे बचाकर मेरी मातृभूमि भारत वापस लाने में मदद करें. पिछले दो महीने से मुझे वेतन नहीं मिला है. अब मैं इसे और सहन नहीं कर सकती.

परिवार का पता लगाकर शिकायत दर्ज कराई

अधिकारियों ने पुष्टि की कि वनिता कल्लाकुरिची जिले की रहने वाली है. प्रशासन ने उसके परिवार का पता लगाया और उसकी मां समेत अन्य परिजनों से संपर्क किया. इसके बाद परिवार ने वनिता को सुरक्षित वापस लाने की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई.

मां ने एजेंट पर लगाया धोखा देने का आरोप

वनिता की मां वेन्निला ने आरोप लगाया कि कुवैत में नौकरी दिलाने के नाम पर एक एजेंट ने उनकी बेटी के साथ धोखा किया. उन्होंने बताया कि वनिता के एक बेटा और एक बेटी हैं. वह घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने की उम्मीद में कुवैत गई थी, लेकिन अब कथित तौर पर वहां प्रताड़ना का सामना कर रही है.

वेन्निला ने कहा, एजेंट ने उसे धोखा दिया. उसकी एक बेटी और एक बेटा है. उसे घरेलू काम के लिए वहां ले गए थे, लेकिन उसे प्रताड़ित किया जा रहा है. कृपया मेरी बेटी को जिंदा घर वापस ले आइए, कलेक्टर मैडम. मैं हाथ जोड़कर आपसे यह अपील करती हूं.

वनिता को वापस लाने की कोशिश शुरू

कल्लाकुरिची की पुलिस अधीक्षक शहनाज ने कहा कि वनिता को भारत वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस ने पुष्टि कर ली है कि वनिता इसी जिले की रहने वाली है. उसके परिवार का पता लगा लिया गया है और परिवार की ओर से शिकायत भी मिल गई है. इसके बाद परिवार को संबंधित अधिकारियों से जोड़ दिया गया है, ताकि आगे की कार्रवाई के जरिए वनिता को सुरक्षित वापस लाया जा सके.

यह भी पढ़ेंः होमबायर्स फ्रॉड केस में CBI की 19वीं चार्जशीट, बिल्डरों और निदेशकों पर कसा शिकंजा

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 07:53 AM (IST)
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KUWAIT TamilNadu Vanitha
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